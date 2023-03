Christian 2, oggi su Sky gli episodi 3 e 4. Le anticipazioni

SECONDA STAGIONE, GLI AUTORI

Scritta da Valerio Cilio, Patrizia Dellea, Stefano Lodovichi, Valentina Piersanti, Francesco Agostini, Giulio Calvani, Christian – Seconda stagione, è il seguito in 6 episodi della serie TV Sky Original prodotta da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect.

SINOSSI EPISODIO 3

Senza lo spaccio, serve qualcosa per rilanciare l’economia del quartiere. Davide propone di chiedere soldi a un latitante malato in cambio di una miracolosa guarigione, ma Christian rifiuta. Alla fine Christian compie un nuovo miracolo: moltiplica l’oro. Una sera, Stefanuccio muore dopo aver trangugiato cibo e Christian non riesce a salvarlo. La gola, il primo dei sette peccati capitali, ha mietuto una vittima ed è stato proprio Matteo ad instillare il peccato.

SINOSSI EPISODIO 4

Quattro mesi dopo, Città-Palazzo è diventata un regno utopico ma Christian non riesce a dimenticare la morte di Stefanuccio. Guidato dalla Nera, Matteo instilla i sette peccati capitali. Michela cade vittima della lussuria e fonda gli “Amici di Christian”, un gruppo di fanatici, mentre le vittime dell’avarizia seminano il caos. Christian si serve di Michela e dei suoi per monitorare le strade. Il rapporto tra Matteo ed Esther si intensifica.