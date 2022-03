“Isola dei Famosi”, Guendalina ed Edoardo Tavassi presto tra i naufraghi: ecco quando

Il mistero sul loro ingresso è finalmente risolto: fratello e sorella sono ora pronti a entrare in gioco

Dall’inizio dell'”Isola dei Famosi” in molti si chiedono che fine abbiano fatto Guendalina ed Edoardo Tavassi, annunciati come concorrenti ufficiali.

Ma il mistero è ora risolto. Dopo ben cinque puntate, i due potranno finalmente sbarcare in Honduras. Ad annunciarlo è la produzione del programma, condotto da Ilary Blasi affiancata in studio dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

“Una coppia esplosiva sta per raggiungere i naufraghi! Domani sera Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcheranno sull’Isola. Come verranno accolti da resto del gruppo?”. Dunque, i fratelli entreranno in gioco nella puntata di giovedì 31 marzo, per la gioia dei fan che da settimane aspettano il loro ingresso.



Per Guendalina non è la prima volta in un reality. Tra il 2010 e il 2011 ha partecipato all’undicesima edizione del “Grande Fratello”, non vincendo ma aggiudicandosi sicuramente un posto tra i personaggi che più hanno fatto parlare. Anni dopo ha vissuto la sua prima esperienza all’Isola dei Famosi e ora è pronta a vivere la seconda.