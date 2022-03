Festival di Cannes, Khaby Lame è nella giuria di #TikTokShortFilm

La kermesse è in programma dal 17 al 28 maggio

Mai avremmo potuto pensare una cosa del genere, eppure è successa: TikTok è diventato partner ufficiale del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. Considerato tra le kermesse cinematografiche più prestigiose, insieme alla Mostra del Cinema di Venezia (31 agosto – 10 settembre), a Cannes arriveranno dei cortometraggi direttamente dal social. L’app cinese, infatti, ha lanciato la categoria #TikTokShortFilm, in cui competeranno corti filmati rigorosamente in verticale della durata minima di 30 secondi e massima di 3 minuti e mezzo. I filmati – selezionati in giro per il mondo da alcuni rappresentanti della piattaforma – saranno giudicati da una giuria composta da Khaby Lame (unico tiktoker), e i registi Rithy Panh, Basma Khalifa, Camille Ducellier e Angele Diabang. Chi si aggiudicherà la vittoria vincerà un premio in denaro. Durante la cerimonia di premiazione sarà presente anche il delegato generale del Festival Thierry Frémaux.