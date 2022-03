Chiara Ferragni, tenerezze al parco con i figli (in attesa delle dimissioni di Fedez)

Lui ha pubblicato dall’ospedale una dolce videochiamata di famiglia: «Tornare a casa sarà come tornare a vivere». Lei, nel frattempo, si è rilassata un po’ insieme a Leone e Vittoria, tra giri sulle giostre e primi passi

Un bacio all’obiettivo e un messaggio di speranza. Fedez è tornato a mostrarsi sui social, durante una videochiamata di famiglia: «Tornare a casa sarà come tornare a vivere», ha scritto dalla sua stanza all’ospedale San Raffaele, dove la scorsa settimana è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas. Notizie ufficiali non ce ne sono, ma l’ottimismo del rapper lascia immaginare che le cose stiano procedendo nel verso giusto.

«A due giorni dall’intervento sto bene», scriveva già nel post in cui spiegava la malattia e mostrava la cicatrice. «Non vedo l’ora di tornare dai miei figli, ci vorrà un po’». Non si sa ancora quando sarà dimesso, certo è che Chiara Ferragni si sta confermando un punto di riferimento fondamentale per Fedez, a maggior ragione in questo momento difficile: l’influencer, infatti, trascorre più tempo possibile al fianco del marito.

Senza trascurare i due figli, ovviamente. Sfruttando le prime giornate primaverili, si è concessa alcune ore di relax a parco Sempione, insieme alle sorelle, alla mamma e, appunto, ai piccoli Leone e Vittoria. Un giro sulle giostre, un altro sul trenino, poi un’escursione sull’erba per vedere da vicino le anatre: Chiara con lo sguardo segue il primogenito che corre, con le mani aiuta l’ultima arrivata a muovere i primi passi.

Lui scatenato con una felpa blu e un paio di jeans, lei impeccabile con il suo fiocchetto rosa in tinta con il piumino: entrambi biondissimi, con gli occhi celesti. «Sembrano gemelli», ha scritto di recente la fashion blogger, confrontando una foto di Vittoria con una di Leone alla stessa età. Sorridenti e vispi, in attesa di riabbracciare papà Fedez.



