Rai Isoradio, arriva il nuovo programma “Parla con lei – Quando le donne fanno la differenza” condotto da Monica Setta

Monica Setta torna al suo antico amore per la radio. Da sabato 3 aprile, sarà su Rai Isoradio con il nuovo programma “Parla con lei – Quando le donne fanno la differenza”. La giornalista abruzzese (originaria di Bussi sul Tirino), attualmente al timone di “UnoMattina In Famiglia”, in onda ogni sabato e domenica su Rai 1, pubblica inoltre il suo 12° libro “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie” dai mutui ai mercati, dalle assicurazioni al fisco o alle pensioni, in uscita l’8 aprile per Rai Libri. Il nuovo programma “Parla con lei” sarà in onda ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle 17, su Rai Isoradio e sarà disponibile anche su RaiPlay Radio. Un programma ricco di interviste tutte al femminile, in cui pubblico e privato si intrecciano nei racconti di grandi protagoniste dell’attualità che spiegheranno quando e perché le donne fanno la differenza nella politica, nell’economia e nella società. In televisione infine prosegue la stagione d’oro di “UnoMattina In Famiglia” con Tiberio Timperi che andrà in onda fino al 27 giugno. Nel volume “Quadrare i conti”, invece, Monica Setta spiega come risparmiare nell’Italia del Covid-19 mettendo da parte anche qualcosa da investire. In libreria e sulle piattaforme digitali a partire da giovedì 8 aprile, il libro affronta anche come difendersi dalle truffe e come evitare lo shopping compulsivo o risparmiare sui saldi. Monica Setta, laureata in filosofia, è giornalista professionista dal 1989. E’ iscritta all’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo. Ha lavorato ai quotidiani Avvenire, Il Giorno, La Voce di Indro Montanelli, Corriere della Sera, e ai periodici Sette, Io Donna, Capital, Milano Finanza, Amica, Il Mondo, Gente, Gente viaggi, Gioia, Psychologies ed Elle, ma anche sul web all’Agi e a Tiscali.it. Attualmente scrive di finanza su Economy e Investire. Ha ideato e condotto programmi radiofonici (Radio 2, Radio 24, Radionorba) e Tv tra La7, Rai e Mediaset (“Donne allo specchio”, “Doppio misto”, “Bye bye baby”, “Contatto diretto”, 4 edizioni di “Domenica In”, “Il fatto del giorno”, “Solo per amore”, “Peccati – I sette vizi capitali”, “Seconda Serata Estate”). Nel 2015 ad Agon Channel ha condotto il quotidiano “Mattino chic” e un salotto settimanale (“Quello che le donne non dicono”). Ha lavorato a lungo come autore e conduttore nelle reti Rai per ragazzi. Il suo programma “Storie di ragazzi”, in onda su Rai Gulp, ha ricevuto il prestigioso Premio del Moige come “migliore trasmissione Rai” nella fascia 8-16 anni. Dal 2017, è nella squadra di Michele Guardì, dal 2019 è conduttrice, con Tiberio Timperi di “UnoMattina In Famiglia”, in onda tutti i weekend su Rai 1. Da aprile 2021 conduce tutti i sabati e le domeniche la trasmissione “Parla con lei” su Isoradio. Questo è il suo dodicesimo libro.