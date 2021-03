Lo scherzo di Lorella Cuccarini ai ballerini di “Amici”

Nella scuola di “Amici” continuano le punzecchiature tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due maestre hanno visioni molto diverse della danza e questa volta è stata la conduttrice a lanciare un guanto della sfida impossibile a Tommaso (allievo della Celentano) e Samuele. Poco dopo, però, svela: “Ragazzi era tutto uno scherzo. Sarebbe solo una mortificazione e non ve lo meritate”.

Subito dopo la puntata la Cuccarini ha lanciato il guanto della sfida ai ballerini rivali: “Non avrei mai voluto farlo e sono la prima a non ritenerlo giusto, ma ho deciso di seguire Alessandra Celentano per vedere se ha ragione lei. Propongo una variazione del Don Quixote”. Uno coreografia fattibile dal suo allievo, ballerino classico, ma impossibile per Samuele e Tommaso.

Il giorno dopo, però, Lorella chiarisce che la sua era solo una provocazione: “Non ho mai pensato di lanciarlo sul serio. Ragazzi, è tutto uno scherzo. Mettervi alla prova su questo sarebbe solo una mortificazione e non ve lo meritate, avete diritto di esprimervi con tutte le vostre peculiarità. L’ho fatto per conoscere le reazioni di Veronica Peparini e Alessandra Celentano”.

Le reazioni delle colleghe – Da parte loro, le due maestre di danza hanno avuto reazioni opposte. La Peparini, infatti, ha messo in chiaro fin da subito con Samuele di non aver intenzione di raccogliere il guanto in quanto considera la sfida iniqua. Da parte sua, invece, la Celentano ha detto a Tommaso di non volerlo rifiutare, lasciando a lui la decisione finale.

