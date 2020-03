Strega Giovani, i 12 in corsa incontrano le scuole in streaming

Dal 3 aprile con Piccoli Maestri. In giuria oltre 500 ragazzi/e

I candidati al ‘Premio Strega Giovani‘ incontrano le scuole in streaming. Nei giorni dell’emergenza sanitaria, la Fondazione Bellonci ha raccolto l’invito dell’associazione di scrittrici e scrittori Piccoli Maestri per organizzare una serie di conversazioni online , dal 3 aprile al 18 maggio, dedicate esclusivamente ai giurati del Premio Strega Giovani, in cui gli studenti potranno interagire via Internet con gli autori dalle undici regioni italiane e dalle tre città all’estero (Parigi, Berlino e Bruxelles) in cui si trovano le 54 scuole che prendono parte alla giuria.

Arrivato alla VII edizione, promosso da Fondazione Bellonci e Strega Alberti Benevento con Bper Banca, lo Strega Giovani è assegnato da una giuria di oltre cinquecento ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Le conversazioni saranno sulla piattaforma Zoom, tutte alle 17 e il vincitore sarà scelto tra i 12 libri candidati al Premio Strega, a giugno prima della cinquina, prevista il 9 giugno.

Ecco i dodici candidati e gli autori con cui saranno in dialogo: Nadia Terranova dialoga con Marta Barone per ‘Città sommersa’ (Bompiani), Lisa Ginzburg con Alessio Forgione per ‘Giovanissimi’ (NN Editore), Marco Missiroli con Sandro Veronesi per ‘Il colibrì’ (La nave di Teseo), Roberto Carvelli dialoga con Remo Rapino per ‘Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio’ (Minimum Fax), Teresa Ciabatti dialoga con Jonathan Bazzi per ‘Febbre’ (Fandango Libri), Maria Grazia Calandrone con Gian Arturo Ferrari per ‘Ragazzo italiano’ (Feltrinelli), Loredana Lipperini dialoga con Silvia Ballestra per ‘La nuova stagione’ (Bompiani), Elena Stancanelli dialoga con Valeria Parrella per ‘Almarina’ (Einaudi), Massimiliano Timpano dialoga con Gian Mario Villalta per ‘L’apprendista’ (SEM), Lorenzo Pavolini con Daniele Mencarelli per ‘Tutto chiede salvezza’ (Mondadori), Cristina Marconi con Giuseppe Lupo per ‘Breve storia del mio silenzio’ (Marsilio) e Monica Bartolini con Gianrico Carofiglio per ‘La misura del tempo’ (Einaudi).

I giurati dello Strega Giovani potranno partecipare all’iniziativa ‘Teen! Un premio alla scrittura’, promossa da BPER Banca, che assegnerà una targa e un premio di 1000 euro all’autrice o autore della migliore recensione di uno dei libri in concorso. Regolamento sul sito del Premio.

