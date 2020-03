Masini, posticipato in autunno il tour teatrale

Il via 20/9 con concerto evento all’Arena con amici e colleghi

Rinviato in autunno il tour teatrale di Marco Masini. A causa dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni governative, slittano i concerti inizialmente previsti per questa primavera.

Il tour, che festeggia i 30 anni di carriera del cantautore fiorentino, prenderà il via il 20 settembre, con l’appuntamento all’Arena di Verona insieme ad amici e colleghi, per poi proseguire nei principali teatri italiani ed europei.

Queste le nuove date del tour teatrale: 24 e 25 settembre Firenze (recupero del 15 e 16 maggio); 2 ottobre Torino (recupero del 9 maggio); 8 ottobre Zurigo (recupero del 15 aprile); 9 ottobre Liegi (recupero del 4 aprile); 10 ottobre Mons (recupero del 3 aprile); 13 ottobre Bologna (recupero del 30 aprile); 14 ottobre Venezia (recupero del 12 maggio); 18 ottobre Genova (recupero del 19 maggio); 27 ottobre Parma (recupero del 18 maggio); 28 ottobre Brescia (recupero del 25 aprile); 7 novembre Assisi (recupero del 29 aprile); 8 novembre Firenze (recupero del 24 maggio); 13 novembre Lecce (recupero del 22 maggio); 24 e 25 novembre Milano (recupero del 16 aprile e del 28 maggio).

Entro il 15 aprile verranno comunicate le date di recupero dei concerti a Orvieto (inizialmente previsto l’8 aprile), ad Ancona (concerto previsto il 18 aprile) e a Roma (concerto previsto il 2 maggio).

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

ANSA