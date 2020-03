Il Paradiso delle Signore, Laura troppo alta: “Devo lavorare sulla mia fisicità”

Il Paradiso delle Signore, l’altezza della nuova Venere Laura Parisi: parla l’attrice Arianna Montefiori

Non è passata inosservata la nuova Venere del Paradiso delle Signore. Laura Parisi ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico per la sua simpatia e un pizzico di goffaggine. Ad interpretarla la giovane Arianna Montefiori, già vista in Che Dio ci aiuti e L’Isola di Pietro. La fidanzata del cantante Briga – i due sono legati dall’autunno 2019, galeotta è stata una cena a casa dell’amica in comune Diana Del Bufalo – è molto contenta di questo nuovo impegno televisivo e sta entrando a poco a poco nel clima del set. I telespettatori più attenti avranno sicuramente notato che Laura svetta sulle colleghe per via dell’altezza: la Montefiori è alta ben 1.76. Un’altezza poco comune negli anni Sessanta tanto che Arianna sta facendo un intenso lavoro per entrare nel pieno spirito dell’epoca.

“La soap è bellissima perché improvvisamente mi ritrovo catapultata negli anni Sessanta con scenografie, costumi e acconciature pazzesche. So che devo lavorare ancora un po’ sulla mia fisicità: Le spalle più dritte, un diverso portamento e, come mi dice sempre il regista, non devo vergognarmi della mia altezza”, ha dichiarato Arianna Montefiori a Tele Sette. “Sono 1.76, quindi un po’ diversa dal prototipo di ragazza dell’epoca”, ha puntualizzato. “Laura è un personaggio forte, solare, che non si lascia abbattere dalle avversità. È molto diverso da quelli drammatici che ho interpretato finora”, ha aggiunto la 25enne, nata e cresciuta a Roma.

Nonostante i pregiudizi iniziali, Laura Parisi conquista subito un posto a Il Paradiso delle Signore e pure nel cuore di qualcuno… A poco a poco vedremo infatti un avvicinamento importante tra l’ex pasticcera e Salvatore Amato, fresco di rottura con la stilista Gabriella Rossi. Laura, inoltre, conquista subito anche la signora Agnese Amato, ai ferri corti con l’ex nuora.































