Ian Somerhalder non convince: Netflix cancella la nuova serie V-Wars

V-Wars con Ian Somerhalder non avrà una seconda stagione: la decisione di Netflix

Brutte notizie per i fan di Ian Somerhalder. L’ultima serie tv dell’attore, V-Wars, non ha riscosso grande successo e così Netflix ha deciso di cancellarla dopo una sola stagione. Le avventure di Luther Swann non avranno un prosieguo nonostante il nuovo telefilm sia disponibile solo dallo scorso dicembre. Ian contava molto su questo progetto visto che così è ripartito in seguito al grande successo di The Vampire Diaries, durato quasi dieci anni. Tolti i panni di Damon Salvatore e dopo aver trascorso del tempo con la moglie Nikki Reed e con la figlia Bodhi Soleil Somerhalder era tornato sul set ma V-Wars, a quanto pare, non si è rivelato il progetto più giusto.

Netflix ha deciso di non rinnovare V-Wars perché la serie non ha riscosso il successo sperato. Poche visualizzazioni per il telefilm tratto dagli omonimi fumetti di Jonathan Maberry. Il colosso streaming ha scelto di cancellare dalla sua piattaforma anche October Faction. Con questo rinnovo mancato non è chiaro fino a quando le prime stagioni delle due serie tv saranno disponibili. A quanto pare, però, Ian Somerhalder è legato a Netflix e presto sarà coinvolto in altri progetti. Secondo quanto riporta The Wrap l’ex fiamma di Nina Dobrev è in trattative per nuovi ed inediti ruoli televisivi. Il prossimo impegno sarà più proficuo dell’ultimo?

V-Wars vede protagonista il dottor Luther Swann che, all’improvviso, si ritrova catapultato in un mondo pieno di orrori che ha sempre visto soltanto nei film. Il suo migliore amico viene colpito da una strana e misteriosa malattia, che lo trasforma rapidamente in un temibile predatore assetato di sangue, che si nutre di altri esseri umani. Il dottore, insieme ad alcuni suoi collaboratori, deve cercare di fare il possibile per capire l’origine di questa strana malattia e debellarla prima che per il mondo sia troppo tardi. Swann deve inoltre cercare una cura che possa far rinsavire il suo migliore amico che, nel frattempo, sta diventando il leader di questo nuovo gruppo di vampiri.

Archiviato The Vampire Diaries, finito nel 2017, Ian Somerhalder si è preso una pausa dal set per dedicarsi alla famiglia, alla moglie Nikki Reed e alla figlia Bodhi Soleil, che oggi ha 3 anni. V-Wars è stato il suo primo ruolo da protagonista dopo quello di Damon Salvatore.

































