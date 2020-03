Fabrizio Corona festeggia il compleanno con familiari e amici, tra cui la Moric che chiama ‘moglie’, scoppia la polemica perché avrebbe violato le norme della quarantena

Fabrizio Corona il 29 marzo ha compiuto 46 anni. Ha festeggiato a casa a Milano. Con lui c’erano il figlio Carlos, 17 anni, e Nina Moric, 43, che l’ex agente fotografico definisce ancora sua ‘moglie’, nonostante i due abbiano divorziato da tempo. Pubblicando un video del momento in cui ha spento una simbolica candelina, seduto a tavola con Nina e Carlos, mentre un amico o un collaboratore gli porta la torta, Corona ha scritto sul social: “C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi”.



Poco dopo la pubblicazione delle immagini scoppia la polemica sul web. Sono prima alcuni utenti che commentano il post di Corona e lo accusano di aver violato le norme della quarantena, volte ad arginare la diffusione del Coronavirus. Non sarebbe infatti permesso ad amici, ma neanche a familiari che non vivono nella stessa casa, di incontrarsi durante questo periodo. Milano è inoltre una delle città più colpite d’Italia dal virus, dove il contagio corre veloce e fa paura. La Moric risponde piccata alle accuse nei commenti.



Sul web spuntano anche diversi articoli, uno dei quali, piuttosto polemico, secondo Corona sarebbe stato pubblicato per volontà di Selvaggia Lucarelli. Così Fabrizio, che da molto tempo non ha un buon rapporto con la Lucarelli, coglie l’occasione per scagliarsi contro di lei nelle Instagram Stories. “Lo so che mi ami da morire ma non potevo invitarti stai col tuo toychef (si rifersice al fidanzato di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli, ndr) e pensami sempre come fai tutti i giorni”, scrive con la tastiera avvelenata.



