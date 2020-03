Coronavirus, la regina Elisabetta «cede» un palazzo ai suoi cavalli

La sovrana, in quarantena nel castello di Windsor, ha ordinato il trasferimento dei suoi amati animali dalla scuderia di Buckingham a un luogo più sicuro: il palazzo di Hampton Court, che si trova fuori Londra e fu la residenza di Enrico VIII

I cavalli nel suo cuore. Anche durante la pandemia di coronavirus, la regina Elisabetta II non dimentica i suoi adorati animali. Tanto che, come rivela Hola!, prima di mettersi in quarantena col principe Filippo nel castello di Windsor ha ordinato il loro trasferimento dalle scuderie reali di Buckingham Palace a un luogo più sicuro: il palazzo di Hampton Court, fuori Londra, che fu la residenza di Enrico VIII e non è abitato dalla famiglia reale dal XVIII secolo. Missione compiuta, come dimostra un post comparso domenica sul profilo Instagram della royal family: «I cavalli della regina sono stati trasferiti nel palazzo di Hampton Court, dove rimarranno finché non saranno richiesti per impegni ufficiali».

Un comunicato che dia conto della «residenza» dei cavalli reali nel pieno di un’emergenza sanitaria planetaria – e col principe Carlo risultato positivo al coronavirus – potrebbe sembrare una frivolezza. Ma per Queen Elizabeth i cavalli sono una faccenda molto seria. Ha battezzato lei stessa i quattro animali che tirano le sue carrozze – Tyrone, Claudia, Rui, St. Ives – e se ne prende cura di persona. Le bestiole non potrebbero stare in mani migliori, visto che Sua Maestà è considerata una delle migliori allevatrici al mondo. Le star della scuderia reale sono Claudia e Storm. Storm ad esempio, il 19 maggio 2018, ha tirato la carrozza che ha portato Harry e Meghan, nel giorno del loro royal wedding, dalla cappella di San Jorge al castello di Windsor.

La sovrana ad andare a cavallo ha imparato da piccola, quando a 4 anni papà Giorgio VI le regalò un pony Shetland che battezzò Peggy. Da allora monta all’amazzone, ha sfilato nelle occasioni più importanti, e anche oggi, a 93 anni, non rinuncia alle passeggiate in sella nel parco della residenza di Balmoral, la sua tenuta di campagna in Scozia. Per i suoi adorati cavalli, Queen Elizabeth è pronta a tutto. Anche a «prestargli» un palazzo al tempo del coronavirus.

Vanityfair.it