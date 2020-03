Belen scarica la tensione accumulata per la quarantena: fa boxe con Stefano De Martino nel garage di casa

L’argentina tira pugni, il marito la allena e la sprona senza sosta

L’isolamento comincia a pesare, la showgirl ai follower scrive: ‘Esaurita’

Belen scarica la tensione causata dalla quarantena forzata. L’isolamento comincia a pesare, così scende nel garage della casa milanese in cui vive e fa boxe con il marito Stefano De Martino.

“Siccome non è giornata, non è giornata per me, ho convinto mio marito…”, svela nelle sue IG Stories Belen. La 35enne è scesa in garage. “Non ho voglia – sottolinea ancora – Ma mi allenerò lo stesso!”. Così indossa i guantoni e comincia a sferrare pugni contro Stefano, il suo coach.

Il ballerino e conduttore, esperto di boxe, è paziente e le dà tantissimi consigli per far sì che i movimenti siano quelli giusti e i suoi colpi precisi. Belen non si dà per vinta e continua, senza tregua.

“Muovile un po’ queste gambe!”, la incita il bel 30enne. E ancora: “Uno, due! Uno, due! Su le mani, chiudi i gomiti”. De Martino non le permette di mollare. La Rodriguez si lamenta: “Non mi piace!”. Stefano imperterrito la sprona: “Solo un minuto e abbiamo finito”.

Belen fa boxe e cerca di gettare via l’energia negativa. E’ una giornata storta, l’umore è più basso del solito, a spezzare la monotonia delle ore rinchiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus ci pensa Stefano, che l’aiuta.

La showgirl poi racconta tutto sul social e, ironica, scrive: “Tra moglie e marito non mettere il dito #esaurita”.

Gossip.it