Stallone produrrà una serie tv poliziesca

Su agenti corrotti a New York agli inizi del XX secolo

Sylvester Stallone torna in tv come produttore di una serie poliziesca. Sly sta infatti lavorando con il canale History del network ‘A+E‘ per realizzare ‘The Tenderloin‘, sui poliziotti corrotti nella New York di inizio 20/o secolo. La serie è stata scritta da Stephen Kay ed è incentrata su Charles Becker, a capo dell’unità di polizia contro le lotte tra bande di diverse etnie a Manhattan. Kay fu poi condannato a morte per l’omicidio di Herman Rosenthal, un allibratore ebreo.Fu il primo poliziotto americano a subire tale sentenza.

Ansa