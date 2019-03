Ozpetek napoletano, sono felice

‘Napoli ti prende, lo dico sempre ai mie amici stranieri’

Il regista Ferzan Ozpetek è diventato cittadino onorario di Napoli. La cerimonia di conferimento si è svolta nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. “Sono felicissimo – ha detto Ozpetek – tanto che stanotte, come un bambino, non riuscivo a dormire”. La cittadinanza è stata proposta e conferita dal sindaco Luigi de Magistris. Nelle motivazioni si fa riferimento alla volontà dell’amministrazione “di rendere reciproca la relazione di affetto tra il maestro Ozpetek e la città attraverso la cittadinanza onoraria quale attestato di ammirazione, stima e affetto”. “Mi sentivo napoletano già prima di oggi. Napoli è una città che ti prende, lo dico sempre ai miei amici americani, francesi, turchi che se si sta due o tre giorni a Napoli e la si gira, allora non c’è scampo”, ha spiegato Ozpetek.

