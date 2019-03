La Bbc Symphony Orchestra al terzo weekend del Festival Printemps des Arts

Il terzo weekend del Festival Printemps des Arts si apre oggi con un “CD in concerto” per l’etichetta del Festival, tutto dedicato a Britten e interpretato di Cameron Crozman. il Printemps des Arts prosegue poi sabato sera (ore 20.30) con un focus su Beethoven camerista con il ‘Quartetto per archi n.12 in mi bemolle maggiore op. 127’affidato al Quartetto Renaud Capuçon A chiudere questo weekend sono invece alcune star della musica internazionale: la BBC Symphony Orchestra, Peter Eötvös alla direzione e Renaud Capuçon – vero protagonista di questo weekend alle prese con un tour de force – al violino in un programma tutto consacrato a Bartók di cui il maestro ungherese Eötvös, pure compositore, sa far risuonare perfettamente l’orchestrazione.

Agi