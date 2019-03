Il segreto di bellezza di Victoria Beckham? Un trattamento viso di oltre mille euro

Spese pazzi per Victoria Beckham quando si tratta di prodotti di bellezza, spunta un trattamento dai costi proibitivi per avere una pelle liscia come quella di un bambino

È immutata nel tempo la bellezza e il fascino di Victoria Beckham che, a quasi 45 anni, è ancora una tra le donne più desiderate dello star system.Sposata con l’ex calciatore David Beckham e con un marchio di moda ultra milionario, l’ex posh Spice, è sempre al top. Questo perché segue religiosamente una beauty routine piuttosto costosa, come ha rivelato a Page Six.”La mia pelle è liscia e tonica come quando avevo 20 anni”, afferma Victoria Beckham. Frequenta molto spesso lo studio del dottor Harold Lancer, dermatologo di Beverly Hills, che tra le sue clienti vanta persino Jennifer Lopez e Beyoncé. E la Victoria si sottopone al trattamento che viene chiamato “Fetus facial”, che permette al viso di avere una pelle liscia come quella di un bambino.Si tratta di una maschera a base di caviale e, sul contorno occhi, viene applicata una crema di perle pressate con iniezioni di cellule staminali. Poi si conclude con una seduta di Luce Led e di ossigenoterapia. Il costo è di 1300 euro. Sta di fatto comunque che Victoria Beckham, usa spesso prodotti costosi per curare il viso e la pelle. Il trattamento del dottore di Los Angeles infatti non si più applicare più di una volta al mese. I risultati comunque si vedono. Più passa il tempo e più la Beckham conserva il suo fascino immortale.

Carlo Lanna , ilgiornale.it