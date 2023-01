Michael Jackson, il nipote sarà il protagonista del biopic

Jaafar è figlio di Jermaine Jackson, fratello del re del pop. Il film si intitola “Michael” ed è diretto da Antoine Fuqua

Prende forma il biopic su Michael Jackson. Come annuncia Deadline, infatti, il ruolo da protagonista è stato affidato a Jaafar Jackson, nipote del re del pop. Il 27enne canta e balla dall’età di 12 anni ed è figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5. Il film, che si intitolerà semplicemente “Michael”, sarà diretto da Antoine Fuqua, dietro la macchina da presa per film d’azione come “The Equalizer – Il vendicatore” (2014), “Training Day” (2001) e il thriller “Emancipation – Oltre la libertà” (2022).

Le parole del regista

“Per me non c’è nessun artista con il potere, il carisma e la pura genialità musicale di Michael Jackson – ha detto il regista Antoine Fuqua – Sono stato influenzato a realizzare videoclip musicali guardando i suoi lavori. La musica e quelle immagini sono parte della mia visione del mondo e la possibilità di raccontare la sua storia e la sua musica sullo schermo è stata irresistibile”.

Il successo del musical

La sceneggiatura è stata affidata a John Logan, autore, tra gli altri, di “Skyfall” (2012) e “Il gladiatore” (2000). Il film racconterà tutti gli aspetti del re del pop, morto nel 2009, e arriva dopo il successo a Broadway del musical “MJ”, campione di incassi al botteghino.

I numeri di Michael Jackson

Jackson è uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, con 400 milioni di dischi acquistati in tutto il mondo. Conta 13 singoli al numero 1 di Billboard Hot 100, più di qualsiasi altro artista maschile nell’era Hot 100, ed è stato il primo artista ad avere un singolo nella top-10 in quella classifica in cinque decenni diversi. Per le accuse di abusi sessuali nei confronti dei minori, che hanno segnato gli ultimi 16 anni della sua vita, Jackson è stato processato ed è stato assolto in almeno una di queste circostanze nel 2005. Il biopic è atteso dopo i recenti “Elvis” su Presley e “Whitney” su Houston.