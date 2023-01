Le Spice Girls al completo potrebbero esibirsi durante l’incoronazione di Re Carlo III

Apiù di dieci anni dall’ultima esibizione al completo, le cinque ragazze inglesi sarebbero pronte a tornare insieme per celebrare l’incoronazione di Re Carlo III. D’altra parte, tra il nuovo monarca e la girlband simbolo degli anni Novanta c’è sempre stato un feeling speciale

Nel 1997 le Spice Girls conobbero per la prima volta l’allora principe Carlo d’Inghilterra al Princess Trust Concert di Manchester. Fu un incontro a suo modo storico, anche perché le ragazze in quell’occasione si lasciarono andare a diversi atteggiamenti ben al di là del protocollo reale. Non si trattò comunque dell’ultima volta in cui la band di Wannabe incrociò la sua strada con il futuro monarca e oggi, con l’incoronazione di Charles III fissata per il 6 maggio, non è escluso che questa storia possa arricchirsi di un nuovo capitolo.

LA REUNION SEMBRA POTER ESSERE UNA POSSIBILITÀ “REALE”

L’ultima volta che abbiamo visto tutte le Spice Girls insieme su un palco era in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Quel concerto segnò l’addio alla musica di Victoria Beckham, che non partecipò neanche al tour di grande successo che le quattro restanti compagne organizzarono negli stadi nel 2019. Quella serie di live da tutto esaurito negli stadi avrebbe dovuto rappresentare l’epilogo definitivo della carriera della girl-band, rappresentando la degna chiusura in grande stile di una storia iniziata ormai nel 1994. Mel B e Mel C sembrano però decisamente meno convinte oggi che la fine definitiva di Scary, Sporty, Posh, Ginger e Baby sia già arrivata e stanno provando a rimettere insieme il gruppo per un’ultima grande occasione. A rilanciare lo scoop ci hanno pensato i tabloid inglesi, con il Sun in prima fila nell’affermare che probabilmente potremmo assistere a una reunion delle Spice in occasione dei tre giorni di festeggiamenti per l’incoronazione di Re Carlo III. D’altra parte era stata la stessa Melanie Brown a dare adito a diverse voci qualche mese fa, rivelando di essere a lavoro su un progetto top secret insieme alle sua colleghe: “Probabilmente verrò sgridata. È un progetto di cui siamo molto entusiaste. Saremo tutte e cinque”. Anche l’altra Mel del gruppo (Mel C) aveva poi fatto filtrare tutto il dispiacere della band per non aver avuto la possibilità di esibirsi in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Ora le Spice sognano di recuperare, magari suonando proprio per quel neo-monarca con cui esiste un feeling speciale già dagli anni Novanta.

QUANDO CARLO DIVENTÒ LO “SPICE PRINCE”. STORIA DI UN FEELING OLTRE LE ETICHETTE

Il primo incontro tra Carlo e le Spice Girls fu così iconico da essere rimasto nell’immaginario collettivo britannico, al punto da venire ricreato persino nella prossima stagione di The Crown. In quel giorno del 1997, Geri Halliwell e Mel B scandalizzarono non poco la tradizionale Inghilterra rompendo tutti i protocolli e regalandoci un’immagine inedita: quella della faccia di un reale coperta di macchie di rossetto rosso vivo. Le Spice Girls avevano sbaciucchiato l’erede al trono e, sussurrò qualcuno, forse avevano persino pizzicato il principesco sedere. Poco importa che poi la stessa Geri avesse smentito quest’ultima voce, chiarendo che si trattava solo di una “carezza” al real deretano: per l’ingessata corte inglese quello che c’era stato già rappresentava un unicum perpetrato oltre ogni divieto. Mel C ha ricordato di recente l’episodio, di cui solo di recente ha smesso di vergognarsi: “Ora sono davvero orgogliosa che le ragazze lo abbiano fatto, perché credo che questo sia parte del motivo per cui il mondo si è innamorato delle Spice Girls“, ha detto Sporty Spice. “Facevamo quello che tutti avrebbero voluto fare, e non era mai con cattiveria. Era sempre con il sorriso. Ora che Carlo è il nostro Re, questo rende tutto ancora più birichino. Che cattivelle le Spice Girls!”. Il futuro regnante in realtà dimostrò di aver apprezzato tanta spigliatezza, portando con sé le ragazze in occasione del primo viaggio fuori dall’Inghilterra dopo la morte di Diana. Carlo si presentò a Johannesburg nel novembre del 1997 accompagnato dalle Spice Girls e dal figlio minore Harry, che di recente ha parlato anche di quel viaggio al cospetto di Mandela nel suo discusso memoir. Fare suonare la band simbolo di un decennio per celebrare l’incoronazione insomma non sarebbe una provocazione ma anzi quasi la chiusura di un cerchio. Chissà magari Carlo III potrebbe rompere di nuovo il protocollo, citando proprio le sue amiche Spice davanti ai suoi sudditi: “If you wanna be my lover, you gotta get with my friends” suonerebbe bene come frase ad effetto in un discorso solenne?