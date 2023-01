La ex di Cesare Cremonini: “Lo amerò per sempre ma mi ha ferita”

Le voci di rottura circolavano da mesi e ora arriva la conferma definitiva

Quella tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è stata una storia d’amore importante, ma è finita in modo doloroso. La notizia circolava da mesi, ma non era mai stata confermata ufficialmente dai diretti interessati. Ora è la ragazza, di 18 anni più giovane del cantante, a raccontare per la prima volta come stanno le cose: “Lo amerò per sempre ma mi ha ferita”, ha scritto in uno sfogo social.

IL POST SOCIAL

Il fatto che la storia con Cesare Cremonini e Martina Maggiore non era stato confermato ma non c’erano molti dubbi al riguardo. Alcuni fan della coppia continuavano a sognare che per loro ci fosse ancora la possibilità di risanare il legame, ma le loro speranze sono state smorzate dalla diretta interessata che con un post social ha chiuso tutte le porte. “Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia”, ha scritto a chi le chiedeva se fosse in procinto di raggiungerlo in vacanza. “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”, ha proseguito. “Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ex di… Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io” ha concluso.

I MOTIVI DELLA ROTTURA I motivi della rottura tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini non sono stati dichiarati ufficialmente, ma un post di agosto della ragazza lascia intuire chiaramente che ci sia di mezzo qualche tradimento. “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne hanno un paio” si legge nell’immagine condivisa da Martina, in cui campeggia disegno inequivocabile. Già da qualche mese le foto di coppia erano sparite dai rispettivi profili e il gossip aveva iniziato a serpeggiare, complice anche il fatto che avevano smesso di seguirsi sui social.

LA STORIA D’AMORE

Martina Maggiore e Cesare Cremonini sono stati insieme per due anni e mezzo, vivendo il loro amore il più lontano possibile dai riflettori. Il cantante aveva composto per la sua amata la canzone “Giovane stupida” e lei era anche apparsa nel videoclip. Le poche apparizioni social di coppia li vedevano affiatatissimi, come quando l’ex frontman dei Lunapop ha scritto: “Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell’Universo. Poi vedo te”. La rottura è arrivata inaspettata: pare che lei abbia approfittato delle date del tour estivo per traslocare dalla casa che condividevano.