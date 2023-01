“Grande Fratello Vip”, George Ciupilan eliminato

Nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Antonella, Nikita, Alberto e Davide in nomination

Sorprese e litigi infuocati pe il trentesimo appuntamento con il “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo la loro ennesima crisi tra accuse reciproche e incomprensioni. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati protagonisti di alcune discussioni: nonostante l’interesse reciproco lui continua a essere piuttosto diffidente nei confronti della venezuelana. George Ciupilan è l’eliminato dopo il televoto. In nomination Antonella, Nikita, Alberto e Davide

LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA

“Quando un bimbo appena nato stringe la mano del papà, appena nato, lo avrà conquistato per tutta la vita”, Alfonso Signorini cita Gabriel Garcia Marquez per lanciare le anticipazioni di questa puntata: il papà di Edoardo Donnamaria e quello di Daniele Dal Moro entreranno nella Casa per un faccia a faccia con i propri figli.

DANIELE E ORIANA

Daniele e Oriana hanno un rapporto turbolento all’interno della Casa. Lui ha molto dubbi su una storia e non si fida infatti della Marzoli, nonostante ci sia un reale interesse, ed è certo che a lei interessi Luca Onestini. Il ragazzo ammette di non avere fiducia nelle persone per problemi avuti in passato. E si autocritica per il suo nervosismo, scusandosi per i suoi modi: “So di essere particolare, un po’ difficile ma ci sono certe cose che mi fanno imbestialire”. Sorpresa per lui: nella Casa entra suo padre. Nel cortiletto l’incontro tra i due: “Nel bene o nel male sei sempre rimasto te stesso e siamo molto orgogliosi di te. Sii te stesso e guarda i valori che ti abbiamo insegnato io e tua mamma”.

IL VERDETTO

E’ il momento dell’esito del televoto. La prima a salvarsi è Nikita. Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa del Grande Fratello è George Ciupilan.

LE INCOMPRENSIONI DEI DONNALISI

Nel corso degli ultimi tempi tra Antonella e Edoardo le cose non sembrano essere più come prima. Tra i due infatti c’è sempre più distanza. Dopo aver ribadito il suo amore nei confronti dell’ex schermitrice, il ragazzo ammette di esserci rimasto male per tutte le offese ricevute: “Sentirsi dire queste parole dalla persona che ami è una follia” e aggiunge: “Antonella ha come obiettivo quello di passare per vittima. Credo che su molte cose lei sia costruita”. Edoardo non ha ancora compreso le ragioni che hanno portato Antonella ad allontanarsi improvvisamente da lui. “Io non lo riconosco più” esclama tra le lacrime lei, amareggiata, mentre il ragazzo ribatte: “Lei tiene più a questo programma e non a me2. A interrompere la discussione è una sorpresa per Donnamaria, il papà. Il signor Enzo ha delle parole comprensive per il figlio e anche per la coppia: “Le grandi storie d’amore generano sofferenza, ma non si manca mai di rispetto. Non parlatevi dietro. Gli amici sono un macello, devi decidere tu”.

LA EX DI ONESTINI

Alfonso Signorini si collega con Ivana Mrazova, che entrerà nella Casa lunedì 6 febbraio per chiarire delle cose con l’ex Luca Onestini. Un video ricostruisce la loro storia d’amore, che ha preso il via ai tempi del “Grane Fratello Vip” del 2017. Il ragazzo viene chiamato in Mistery per parlare di Ivana e racconta: “E’ la storia d’amore più importante della mia vita. La pandemia ci ha separato a lungo, si sono stati traumi familiari, non siamo riusciti a superarli. L’ho sempre vista come la mamma dei miei figli, non siamo stati forti abbastanza”.Poi legge una lettera di Ivana, dove lei lo sprona a essere il “Luca che conosco”.

L RAPPORTO TRA ATTILIO E SARAH

Si parla di Attilio e Sarah. Lui viene chiamato in Mystery per vedere una clip inedita della Altobello in cui lei esterna i sentimenti che prova per il giornalista: per lei le cose sarebbero andate diversamente se il giornalista non fosse stato impegnato. Attilio precisa invece di voler recuperare il suo rapporto con Mimma pur essendo grato alla Altobello “sempre carina con me“ spiegando che “dopo 130 giorni, un uomo trascurato da tutte le donne della casa, se trova una persona che con carineria e dolcezza mi dedica delle attenzioni… non sono un robot o un pezzo di ghiaccio”.

NOMINATION

La prossima eliminazione sarà lunedì 13 febbraio. I preferiti (e immuni) di questa settimana sono Onestini, Tavassi, Sarah, Daniele e Oriana. Invece il preferito della Bruganelli è Attilio, e quello di Orietta è Edoardo. In nomination finiscono in quattro: Antonella, Nikita, Alberto e Davide in nomination. Il pubblico dovrà decidere chi salvare.