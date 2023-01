Film stasera in TV da non perdere martedì 31 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 31 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Jurassic World – Il dominio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Chris Pratt e Sam Neill nel terzo capitolo della nuova trilogia della saga, il sesto film in assoluto.

The Rising Hawk – L’ascesa del falco, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Robert Patrick in un’avventura ambientata nel XIII secolo.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Neverland – Un sogno per la vita, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Biopic con Johnny Depp e Kate Winslet sullo scrittore che ha creato la leggendaria storia di Peter Pan.

Dorian Gray, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ber Barnes e Colin Firth nella trasposizione cinematografica del noto romanzo di Oscar Wilde.

Via col vento, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Classico del cinema con protagonisti Clark Gable e Vivian Leigh. Rossella O’Hara si trova a dover fronteggiare i cambiamenti dettati dalla guerra civile.

Nour, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sergio Castellitto in un film sugli sbarchi dei migranti. Un dottore di stanza a Lampedusa prende a cuore il caso di una bimba siriana.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

La matassa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ficarra e Picone hanno a che fare con una matassa da sbrogliare, cioè il difficile rapporto tra due cugini.

Siccità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Grande cast corale nel nuovo film di Paolo Virzì. In una Roma in cui non piove da anni si incrociano i destini di svariati individui.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Django Unchained, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz in un film di Quentin Tarantino. Un ex schiavo deve salvare sua moglie.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Bruce Willis, Emile Hirsch Megan Fox sono degli agenti FBI che collaborano per trovare un serial killer di donne.

FILM MUSICALE DA VEDERE STASERA IN TV

Honey, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jessica Alba in un film sul mondo della danza. Una giovane ballerina realizza il suo sogno di lavorare in tv.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Fernanda, ore 21:25 su Rai 1

Matilde Gioli protagonista del film tv su Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera.

Boomerissima, ore 21:20 su Rai 2

Alessia Marcuzzi alla conduzione di un programma che mette a confronto boomer e millenials.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Inter-Atalanta, ore 21:00 su Canale 5

Gara dei quarti di finale di Coppa Italia tra le due squadre nerazzurre.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Tutto ciò che voglio per Natale, ore 21:30 su TV8

Rivisitazione natalizia della commedia di Shakespeare “Molto rumore per nulla”.

Innocenti bugie, ore 21:25 su Nove

Tom Cruise e Cameron Diaz in una commedia d’azione. Una donna si innamora di un uomo che si rivela essere un agente segreto.