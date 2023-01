Damiano David, shopping in gioielleria con Giorgia Soleri

Il cantante dei Maneskin paparazzato a Roma con la compagna durante una sessione di acquisti preziosi

Damiano David e Giorgia Soleri sono stati paparazzati in centro a Roma durante una sessione di acquisti preziosi. Il cantante dei Maneskin e la sua compagna sono stati sorpresi mano nella mano mentre escono dalla boutique di un noto brand di gioielleria dove hanno fatto shopping. Semplice voglia di togliersi uno sfizio costoso o qualcosa bolle in pentola per la coppia?

Damiano David indossa un trench grigio e cappellino da baseball in testa, mentre Giorgia Soleri è elegante in total black, con i capelli raccolti e il rossetto rosso. Camminano per le vie del centro di Roma mano nella mano, mentre i flash dei paparazzi si scatenano e i fan li fermano per un selfie. Solo qualche anno fa proprio a pochi passi da lì il cantante si esibiva in strada con i Maneskin, prima che scoppiasse il loro successo planetario.

FESTA PER DUE

Il 3 gennaio Giorgia Soleri ha compiuto 27 anni e Damiano David l’ha festeggiata con un divertente post social: “Non mi sono mai sentito così bene a essere un toy boy”, ha scritto postando una foto con la sua compagna e scherzando sul fatto che lui ha 3 anni meno. L’8 gennaio è stata la volta del front man dei Maneskin di spegnere le candeline e ha festeggiato con un party a tema anni 90.

LA STORIA D’AMORE

Nonostante siano così giovani Damiano David e Giorgia Soleri si amano già da otto anni. Si sono conosciuti nell’aprile del 2014 e Giorgia ha ricordato così su Instagram il loro primo incontro: “Io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’, che ridere pensarci oggi”. Da allora di strada ne hanno fatta tanta, sia come coppia che nelle loro carriere. Lei è un’influencer e attivista impegnata sulle tematiche del riconoscimento delle malattie invisibili (come endometriosi e vulvodinia, di cui soffre lei stessa), seguitissima sui social e con all’attivo anche un libro di poesie. Lui insieme ai Maneskin ha conquistato il mondo, scalando le classifiche internazionali ed esibendosi sui palchi più importanti. Di recente ha celebrato con gli altri membri della band un matrimonio a quattro nel segno del rock and roll, e chissà che non arrivi presto il sì anche con la sua compagna?