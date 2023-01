Britney Spears torna su Instagram e chiede rispetto: “Non mi sono mai sentita meglio!”

La popstar dopo che i fan le avevano mandato la polizia a casa si è sfogata lamentando l’intrusione nella propria privacy

Britney Spears è tornata. Dopo la chiusura del suo profilo Instagram di settimana scorsa, la popstar si è sfogata su Twitter per l’intromissione nella sua privacy e poi ha riaperto il profilo Instagram con un post in cui afferma di stare bene e chiede di non essere giudicata. “Poiché tutti credono di conoscere la mia storia – ha scritto -. Pensateci ancora!!! No, non sto avendo un esaurimento, sono quella che sono e vado avanti nella mia vita. Non mi sono mai sentita meglio!!”.

Per Britney Spears questo è il momento della affermazione della propria personalità. La musica per lei non è la priorità, ma lo è piuttosto mettere i puntini sulle “i” per quanto riguarda la sua vita. E anche di mettere qualcosa in chiaro con i propri fan che, nei giorni scorsi, pur a fin di bene, hanno passato il segno. Con un tweet, nel periodo in cui il profilo Instagram era chiuso, la cantante si era lamentata fortemente del fatto che le fosse stata mandata la polizia a casa solo perché qualcuno aveva male interpretato un suo post, pensando fosse una richiesta di aiuto mascherata. “In questo periodo della mia vita spero che il pubblico e i miei fan, a cui io tengo moltissimo, possano rispettare la mia privacy andando avanti” aveva scritto.

Adesso che la bufera è passata Britney ha potuto riaprire il suo profilo ma non facendo finta di nulla. Ha voluto mettere in chiaro un po’ di cose. “Essere in grado di dare volume alla mia voce in un mondo in cui ho perso i miei diritti … per 15 anni … mi dà l’opportunità di avere successo!!! – scrive -. L’opportunità di sapere che sono importante e che forse, se camminaste nelle mie scarpe, forse potreste capire”.

“Purtroppo sono noiosissima e bevo cioccolata calda la sera!!! – ha continuato – Ho aspettato quasi 15 anni per bere alcolici solo per rendermi conto che li odio!!! Mi rendono triste e mi sento gonfia, anche se il cibo ha un sapore migliore”. Per poi chiudere alla sua maniera: “Siate benedetti e guidati… sedetevi e rimanete umili… Nahhh, preferisco mostrare il mio culo!!! Ps. Sì, ho tolto il mio Instagram e ora l’ho rimesso. Perché io posso!!”.