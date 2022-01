“Marylin ha gli occhi neri”, il film con Stefano Accorsi e Miriam Leone da stasera su Sky

Lunedì 31 gennaio alle 21 .15 su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW, arriva il film di Simone Godano.. Nel cast Stefano Accorsi e Miriam Leone in una commedia che, tra il romance e la passione per la cucina, affronta con delicatezza il tema dei problemi psichici

Una storia d’amore e disagio mentale non è certo nuova al cinema. Basti pensare al film di grande successo firmato da David O. Russell del 2012. Se però si aggiungono un pizzico di cronaca, fake news, social, musica e cucina si arriva a una commedia brillante come Marilyn ha gli Occhi Neri di Simone Godano, con protagonisti principali Stefano Accorsi e Miriam Leone. Il film, che arriva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW (disponibile anche on demand), lunedì 31 gennaio alle 21.15, gioca inevitabilmente sugli opposti che si incontrano. E in questo caso su una coppia improbabile e del tutto folle alle prese con un progetto impossibile.



Diego e Clara sono l’uno l’opposto dell’altra. Clara (Leone) è una donna che mente continuamente, soprattutto a se stessa, per accettarsi e farsi accettare, in più patologicamente iperattiva e incapace di tenere a freno le pulsioni. Diego (Accorsi) invece è visibilmente disturbato, occupato da tic, difficoltà di linguaggio, scatti d’ira a cui si aggiungono un’ingombrante moglie, da cui si è separato, e una figlia adolescente alla quale non vuole rinunciare. Ora i due si ritrovano in un centro diurno per il rehab psichiatrico dove, molto lentamente, mettono insieme un progetto anche più folle di loro: gestire un ristorante con i colleghi del centro, un ristorante che, almeno inizialmente, c’è solo virtualmente sulla rete. Una struttura, come capita spesso nelle favole, che alla fine, nonostante tutto, funziona con grande successo.