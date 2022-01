Il festival di primavera cinese per la prima volta in diretta in Italia con Alma Tv

Su ALMA TV OGGI la maestosa cerimonia del Festival di Primavera, per la prima volta in Italia. La diretta è in onore dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia Cina 2022

l programma più visto al mondo saluta il nuovo Capodanno cinese con uno show che è uno spettacolo di gioia e beneaugurante per tutti, che offre in chiave artistica tutto il lavoro che nei vari settori compie il popolo cinese ogni anno. Dalle conquiste tecnologiche, alle realizzazioni infrastrutturali, alla lotta per sconfiggere la pandemia, alla riproposizione in fine dei valori tradizionali e culturali, passando per la classica manifestazione di arti marziali come pure il balletto, mostrando la via cinese all’interpretazione delle tendenze del mondo musicale o della moda contemporanei.