Georgina Rodriguez: «Così Cristiano Ronaldo si è innamorato di me»

L’ex commessa di Gucci si è raccontata in Soy Georgina, serie Netflix: «So cosa vuol dire avere niente e so cosa significa avere tutto»

«So cosa vuol dire avere niente e so cosa significa avere tutto». Georgina Rodriguez ha usato poche parole per descrivere la portata dell’incontro che ne ha cambiato la vita, e in poche parole ha provato a tenere insieme il proprio dualismo: le origini umili, il passato da commessa, le corse sugli autobus e i monolocali, poi una Bugatti, le borse di Hermes, le ville così grandi da perdercisi. Soy Georgina, docuserie su Netflix, ha consentito alla signora Cristiano Ronaldo di ripulirsi dal gossip, dalle illazioni.



«Era un giovedì d’estate», ha cominciato la ventottenne, «Lavoravo da Gucci (a Madrid, ndr), sarei dovuta uscire alle cinque, ma un collega mi ha chiamata e mi ha chiesto di rimanere mezz’ora in più per aspettare una cliente». Uno sliding doors, trenta minuti di lavoro non previsto. Poi, nell’uscire dal negozio, l’incontro. «È comparso un uomo bellissimo, alto quasi due metri, accompagnato da un bambino e da un gruppo di amici. Ho cominciato a sentire le farfalle nello stomaco, pensavo “Che mi succede?”», ha ricordato e raccontato Rodriguez, spiegando come Ronaldo l’abbia notata, invitata a cena, poi a Disneyland Paris, dove sono stati fotografati la prima volta. «Non pensavo sarebbe diventata la donna della mia vita», ha ammesso il Pallone d’Oro, intervenuto nelle riprese. «Cristiano mi veniva a prendere quando avevo finito di lavorare. I miei colleghi non ci potevano credere, arrivavo con l’autobus e me ne andavo sulla Bugatti», ha continuato l’ex modella, che, legata a Ronaldo dal 2016, è diventata madre di Alana ed è oggi in attesa di due gemelli.



vanityfair.it