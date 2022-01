Elodie su Marracash «Per me è famiglia»

La cantante di “La coda del diavolo” torna a parlare della storia con il rapper e di come il loro amore non si sia mai spento ma, al contrario, si sia trasformato in qualcosa di ancora più profondo

Chi si sarebbe mai immaginato che quella giovane ragazza che era stata scartata ai provini di X Factor nel 2009 sarebbe diventata una delle cantanti più amate e apprezzate d’Italia?

Elodie, poiché è di lei che stiamo parlando, è una donna di talento dotata di un temperamento tenace, una voce pazzesca, una spontaneità non comune e uno sguardo magnetico in grado di bucare lo schermo e che, quest’anno, la vedrà debuttare come attrice nel film Ti mangio il cuore, del regista Pippo Mezzapesa.



Certo che ne ha fatta di strada la cantante di Amici la quale, oggi, grazie a hit dall’incredibile successo quali “Guaranà”, “Vertigine”, “Nero Bali” e “La coda del diavolo” cantata in coppia con Rkomi (tra i Big in gara a Sanremo 2022), ha conquistato pubblico e critica, ottenendo consensi sia nel mondo del pop così come in quello del rap, mondo nel quale ha conosciuto l’ex fidanzato Marracash. La loro unione, nata durante le riprese del video di “Margarita” e durata dal 2019 all’autunno del 2021, ha fatto sognare il pubblico che, oggi, chiede a gran voce un ritorno della coppia.



Nonostante i due cantanti si siano detti addio da qualche mese Elodie e il rapper di Noi, loro, gli altri continuano a frequentarsi poiché rimasti in ottimi rapporti, dimostrando in modo concreto come la fine di un amore non debba concludersi necessariamente in tragedia ma anzi, al contrario, possa dare vita a una meravigliosa amicizia, proprio come quella che lega ora Fabio Bartolo Rizzo (è questo il vero nome di Marracash) alla 31enne, la quale non perde mai occasione di spendere belle parole nei confronti dell’ex fidanzato.



Del resto la cantante italo-francese non ha mai fatto mistero che quella con il rapper sia stata la storia più importante della sua vita ed essendo tale, Elodie ha tutta l’intenzione di ricordarla per quella che è stata: ovvero una meravigliosa favola. «Per me continua a essere famiglia», ha raccontato la ex di Amiciriferendosi al cantante di “Crazy love”.

«Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?», ha ammesso Elodie che, nei due anni di relazione con Marracasha, non ha mai convissuto con il compagno, poiché entrambi hanno sempre cercato di mantenere intatta la loro libertà e indipendenza. Dopo la fine della relazione con il rapper la 31enne si è frequentata per un breve periodo con il modello di Amarni Davide Rossi, la loro storia però sembra non essere mai riuscita a decollare finendo per interrompersi ancora prima di iniziare.



«Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola», ha affermato Elodie che, mai come oggi, ha la necessità di sentirsi libera e di vivere la vita senza schemi o forzature. «E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo», ha poi aggiunto la cantante “Andromeda” la quale ha spiegato come il suo desiderio di aiutare il proprio compagno finisca sempre per ritorcersi contro di lei.

«Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio», ha spiegato Elodie Patrizi riferendosi alla storia con Marracash che, una volta finita, ha dato a entrambi la possibilità di trasformare l’amore che li legava in un’amicizia sincera dove l’uno può sempre contare sul supporto dell’altro e questa, ammettiamolo, è la fortuna più grande che si possa avere nella vita.



