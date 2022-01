Ascolti Tv 30 gennaio 2022

Rai3 ottimi ascolti per “Che Tempo Che fa” seguito da più di 2,5 milioni di telespettatori con uno share che supera il 10%, con un picco d’ascolto di oltre 2 milioni 800mila spettatori pari a uno share dell’11,31%. Con oltre 270.000 interazioni, #CTCF si conferma il programma Tv più commentato sui social della serata



Ottimi ascolti per Che Tempo che fa seguito da 2.526.505 spettatori, pari a uno share del 10,1% (10,09%), con un picco d’ascolto di ben 2.846.648 spettatori pari a un picco di share del 11,31%,in una puntatache havisto tra gli ospiti la nuova Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini, Amadeus, Alessandro Gassmann, Paolo Veronesi, Guido Rasi, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli.

Più di 2 milioni di spettatori per l’Anteprima (2.021.135), pari all’8,5% di share, mentre Il Tavolo ha totalizzato oltre 1 milione e 500mila spettatori (1.522.090) pari a uno share del 7,8% (7,78%).

Con oltre 270.000 interazioni #CTCF si riconferma il programma tv più commentato sui social della serata.