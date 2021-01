Netflix conferma seconda parte Lupin con Omar Sy

Netflix conferma la seconda parte di Lupin, la serie francese originale con protagonista Omar Sy che è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi. La rivisitazione delle avventure del celebre ladro gentiluomo, con la superstar di Quasi Amici, è diventata una delle serie più viste (e apprezzate) sul colosso streaming, e tornerà nell’estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight).

In occasione dell’annuncio Netflix rilascia anche una speciale featurette in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società.

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).

La serie è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck). La serie si basa sul popolare personaggio francese di Arsenio Lupin, da ladro gentiluomo a detective, creato nel 1905 dalla penna di Maurice Leblanc. Nello show di Netflix, Omar Sy interpreta Assane Diop, una versione particolare di Lupin, determinato a vendicarsi delle persone che hanno incastrato il padre per un reato grave, quando lui era solo un ragazzino. Il primo blocco di episodi si è concluso con un cliffhanger non indifferente: il figlio di Assane viene rapito.

