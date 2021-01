Isola dei Famosi, ecco chi sarà l’inviato della quindicesima edizione

Il nome svelato da TvBlog.

Manca poco più di un mese all’indizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che per la prima volta vedrà al timone Ilary Blasi dopo le varie edizioni del Grande Fratello Vip che ha condotto.

Dopo essere dato per certo nel ruolo di inviato Alvin, il conduttore televisivo e radiofonico ha smentito la sua presenza nel reality per concentrarsi su altri progetti lavorativi. Oggi, il portale ‘TvBlog’ ha rivelato chi coprirà il ruolo dell’inviato della quindicesima edizione:

Secondo quanto apprendiamo proprio nelle scorse ore – si legge sul sito – si è sciolto anche questo nodo e l’inviato, anzi l’inviata della prossima edizione de L’Isola dei famosi sarà Elenoire Casalegno.

La bellissima conduttrice e showgirl ligure, ex protagonista della seconda edizione del Gf Vip sarebbe pronta per raggiungere l’Honduras e seguire le vicende dei naufraghi direttamente dall’isola. Il reality dovrebbe debuttare l’8 marzo prossimo in prima serata su Canale 5. Ancora top secret il cast dopo alcune smencite di alcuni nomi ricorrenti, tra cui Asia Argento, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno smentito ufficialmente la loro partecipazione.

Anita Nurza, Comingsoon.it