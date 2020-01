Madonna: “Mai stata con un uomo poco dotato”

Il tour di Madame X continua a essere controverso per Madonna.

Dopo le perplessità per il suo ingresso nel Regno Unito con un bastone che nasconde una lama da 16 pollici, l’artista si è lasciata andare a confessioni hot, come riporta il DailyMail.

La popstar si è infatti vantata di non essere “mai stata con un uomo poco dotato” e di essere brava “a stare sulle ginocchia”, un chiaro riferimento alle condizioni di salute della sua gamba dopo una caduta, con una possibile allusione al sesso orale. “Come si chiama un uomo con un pene piccolo? – ha chiesto Madonna al pubblico del London Palladium durante il concerto – La risposta è che non saprei. Non sono mai stata con un ragazzo poco dotato. Si sa che le dimensioni contano, non facciamo finta che non sia così”.

Tra le storie d’amore di Madonna si annoverano due matrimoni, con il regista britannico Guy Ritchie e con l’attore statunitense Sean Penn, e numerose liaison celebri, da Warren Beatty a Vanilla Ice fino al rapper Tupac.

Madonna ha dovuto cancellare alcune date del suo tour a causa di un incidente che le ha causato non pochi problemi al ginocchio – per questa ragione ricorre al bastone per camminare. Durante il concerto a Londra però ha ribadito che sta bene, che riesce a stare per 20 minuti in ginocchio e che è anche piuttosto brava. Ha poi preso una birra da uno spettatore, bevendone un sorso, e dicendogli che ora avrebbero condiviso le stesse malattie sessualmente trasmissibili.

Il concerto londinese è stato interrotto, perché, ha affermato Madonna, il consiglio di Westminster le ha dato un coprifuoco. L’artista ha paragonato la decisione a una cortina di ferro pronta a calarle sulla testa. Se non si fosse fermata, per lei ci sarebbe stata una corposa multa.

Durante la sua esibizione in tour, Madonna mescola i nuovi brani contenuti nell’ultimo disco “Madame X” e i suoi classici più noti. Sul palco di Londra è stata raggiunta anche dalle sue figlie, Mercy di 14 anni e le gemelle Stella ed Estere di 7, oltre che dal suo nuovo ballerino toy boy Ahlamalik Williams, che ha 25 anni.

L’artista è stata inoltre avvistata a Londra, sebbene abbia voluto mantenere un basso profilo, con una t-shirt che ritraeva l’attore britannico Malcolm McDowell nel film “Arancia Meccanica”, un chiaro richiamo al proprio bastone con la lama, identico a quello che possedeva il personaggio della pellicola Alex DeLarge.

Elisabetta Esposito, ilgiornale.it