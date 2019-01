Simona Ventura è stata tradita da Gerò Carraro? L’imprenditore racconta la sua verità

Non sono passate inosservate le dichiarazioni che Simona Ventura ha regalato a Gerò Carraro in merito alla fine della loro relazione. Nonostante le massive esternazioni da parte di entrambi e le promesse di amore eterno, la storia è arrivata comunque al capolinea. Simona Ventura ha già trovato un nuovo amore, tale Giovanni Terzi, ma in una recente intervista non ha dimenticato di lanciare una stoccata pungente al suo ex, legato già ad un’altra donna. “La relazione con Laura Moretti dura da tempo” afferma la Ventura, “e se Gerò lo avesse ammesso forse ci saremmo risparmiati tutti questi problemi. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così il nostro rapporto deve proseguire” conclude. Queste dichiarazioni non sono andate a genio all’ex compagno della conduttrice, dato che hanno dipinto l’uomo come un traditore provetto. Gerò Carraro è riuscito ad intercettare il direttore di Novella 2000 e, in una breve telefonata, ha raccontato la sua versione dei fatti, rompendo il silenzio sulla questione. “Io non stavo insieme a Laura quando ero fidanzato con Simona. Quella è una bugia grande come una casa” afferma. Non resta che attendere la replica da parte della Ventura.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it