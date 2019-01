Uomini e donne, tronisti in prima serata

Dopo 23 anni 3 speciali sul reality sul corteggiamento

23 anni di ammiccamenti, corteggiamenti, amicizie ad uso di telecamera: i tronisti di Canale 5 arrivano in prima serata con tre speciali, a partire da venerdì 15 febbraio alle 21.10. Lo ‘Speciale Uomini e Donne: la scelta‘ conquista il prime time per raccontare come sono andate a finire quattro ‘favole d’amore’ del dating tv ideato da Maria De Filippi e da lei prodotto con la Fascino per Mediaset.Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan, due corteggiatori per ogni scelta, una villa e un castello da sogno per la festa di fidanzamento. Al castello per l’occasione ospite Tina Cipollari, una delle prime protagoniste di Uomini e donne, diventata personaggio televisivo popolare da circa vent’anni. Nei tre speciali anche Valeria Marini, la stylist Anahi Ricca, l’influencer Giulia De Lellis.

Ansa