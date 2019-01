Domani “Tutta salute”, in onda su Rai3, dibatterà delle proprietà del miele

Nella puntata di Tutta Salute in onda domani, venerdì 1 febbraio, alle 10.40 su Rai3, si parlerà della febbre, una delle problematiche più frequenti nel periodo invernale. A dare suggerimenti su come prevenirla, ma anche come curarla, sarà il dottor Matteo Bassetti, Direttore della Struttura Complessa di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera di Udine, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. La pasta ripiena, molto amata in Italia, a seconda dei ripieni può rappresentare un valido piatto unico. Mariangela Rondanelli, professore Associato in Scienze Dietetiche presso l’Università di Pavia, suggerirà gli abbinamenti più adatti alla nostra salute. Il miele è un alimento ricco di molte proprietà nutrizionali che variano anche a seconda del tipo che si sceglie. Farà chiarezza la dottoressa Laura Rossi, Nutrizionista del Crea, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.