Domani andrà in onda, su Rai3, il film “Stai lontana da me”

Un venerdì sera all’insegna del cinema italiano. Il 1 febbraio su Rai3 alle 21.15 va in onda il film “Stai lontana da me” per la regia di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena e Fabio Troiano.

Jacopo, consulente matrimoniale, è perseguitato da un’insolita forma di sfortuna: quando comincia a uscire con una ragazza che gli piace, la sorte si accanisce contro di lei. Per questo ha scelto la solitudine, finché non incontra Sara, una giovane architetto che sembra essere la sua donna ideale. Proprio perché le vuole veramente bene, Jacopo cerca di starle lontano ma il destino sembra avere altri piani.