Gina Lollobrigida: “Ho sempre fatto di testa mia”

Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida. La presenza di due vere dive ha salutato la quarta edizione del Filming Italy festival a Los Angeles, creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori dell’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles. A un anno dalla posa della stella sulla Walk of Fame, è tornata la Lollo, presidente onorario del festival, che ha iniziato le riprese del suo documentario “The Last Diva”. “Non è un documentario su tutta la mia carriera, è troppo lunga, ho interpretato davvero troppi ruoli. Ripercorre l’inizio della mia ascesa, quando ho dovuto lasciare la mia terra distrutta dai bombardamenti. Con la guerra ho perso casa, tutto. Quando sono arrivata qui, negli anni ’50, gli americani hanno fatto di me una diva. Io non ho mai creduto tanto a questo ruolo, sono convinta che bisogna lavorare ogni giorno per costruirsi una carriera e un futuro. Io poi ho sempre badato poco a quello che dicevano gli altri, per tutta la vita ho preferito fare di testa mia”.

