Stasera torna il “Dottor Divano” di Gianni Fantoni: ci sarà Red Ronnie

Stasera torna il Dottor Divano di Gianni Fantoni. Lo spazio dedicato al buonumore garbato del comico ferrarese, avrà come guest star di puntata il popolare presentatore Red Ronnie. Come sempre non sappiamo cosa accadrà in puntata, sicché l’imprevedibilità è la protagonista principale del programma. Probabilmente, vista la presenza di Red Ronnie, il programma non potrà che parlare di musica, di artisti emergenti – il pallino del presentatore, che si è dato la missione di volerli far conoscere e valorizzare, e di altre quisquillie varie. Pertanto non perdete questa nuova puntata di Dottor Divano, che si preannuncia molto interessante. Inizierà alle 21 e la potete vedere sui canali social (Facebook, Youtube, Periscope e Twitch) di Gianni Fantoni.