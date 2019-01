Céline Dion criticata per la sua eccessiva magrezza: “Lasciatemi in pace”

Céline Dion risponde alle critiche ricevute per l’eccessiva magrezza, ecco cosa ha rivelato al Daily Mail

Compirà 51 anni il prossimo mese di marzo ma, secondo le ultime dichiarazioni che Céline Dion ha rilasciato ai tabloid inglesi, è come se stesse vivendo una seconda gioventù. Cantante, vedova e con due figli, l’artista di fama mondiale è stata criticata per l’eccessiva magrezza dal popolo dei social. In effetti Céline Dion rasenta l’anoressia.Intervenuta alle sfilate dell’alta moda parigina, fasciata in abiti costosi e vistosissimi, sotto il braccio con un sexy stilista più giovane di lei, a nessuno è sfuggito l’aspetto fisico della Dion e, sui social, hanno criticato la cantante. L’artista però non si è lasciata intimorire dalle provocazioni e, senza peli sulla lingua, mettere a tacere gli haters. “Prima ero più conservatrice” spiega al Daily Mail, “adesso invece mi vedo e mi sento più attraente. Lo faccio per me, voglio sentirmi forte, bellissima, sexy e femminile. Se vi piaccio? Eccomi, sono qui. Se non vi piaccio? Lasciatemi in pace”. E sulla vita a 50 anni: “per me è tutto nuovo. È come se avessi una nuova occasione” Dopo la morte del compagno, scomparso nel 2016 a 73 anni per un tumore, Céline Dion ha trovato la serenità ed è pronta per un nuovo amore. In molti la credono legata a Pepe Munoz, ballerino e stylist di 32 anni:”è solo un amico. Sono sigle” conclude.

Carlo Lanna, ilgiornale.it