Tv, a “Dalla parte degli animali”, con l’On. Michela Vittoria Brambilla e la piccola Stella, un capodanno speciale, pieno di storie d’amore e di solidarietà

Un anno se ne va, un altro arriva: tempo di auguri, e di bilanci, anche per “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4.

Nella puntata di Capodanno del programma che regala una nuova vita e tanto amore a tutti gli animali, non solo a cani e gatti, rivedremo le più belle storie, i più begli avvenimenti del 2022. E ovviamente i più bei servizi con delle clip preparate dalla redazione: i “falchi della Regina” che volano sopra Carloforte, la parrocchia pet-friendly di don Cosimo a Brindisi, la lotta dei volontari contro il randagismo in aree “difficili” del nostro Paese, i “buoni propositi” per il 2023 degli amici di “Dalla parte degli animali”, volontari, vip e bambini, una selezione dei cani “più sportivi dell’anno” con la squadra nazionale di “agility” (seconda ai mondiali) e l’associazione che fa “nuotare” i cani con i loro amici umani, un anno di attività della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e un anno con gli animali dei boschi e delle campagne salvati e curati nel CRAS “Stella del Nord”. Commoventi, come sempre, i video delle liberazioni di animali. In studio, la coppia toscana che ha adottato un cane cieco dal canile di Bari: il pastore tedesco Marley è un vero “supercane” che, nonostante l’handicap, vive come tutti i suoi simili, anzi, è diventato una “star” dei social.

Anche in questa puntata speciale sono tantissime le possibilità di adottare un amico peloso. Torna il similpastore tedesco Rocky, abbandonato due volte, e l’adozione del cuore con Grace, magnifica cagnolina rossa con una storia di maltrattamenti e un diabete non difficile da tenere sotto controllo. Una clip speciale è dedicata a tutte le “adozioni live”: il momento clou della trasmissione. In adozione vanno anche Atena, Harlock e Mayo, tre splendidi micini provenienti da colonie feline.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la LEIDAA.