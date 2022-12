Stan Lee, annunciato con un trailer il documentario sulla sua vita

Nel giorno in cui il papà di Spider-Man avrebbe festeggiato un secolo di vita, Disney+ ha deciso di annunciare un documentario dedicato all’uomo che ha dato forma all’universo Marvel

Una delle prime cose che vengono in mente quando si parla di Stan Lee sono i suoi innumerevoli camei cinematografici. Il leggendario fumettista si divertiva spesso ad apparire nelle pellicole dedicate ai suoi personaggi e, proprio alcuni di questi brevi momenti, sono al centro del mini-trailer con cui Disney+ ha annunciato un documentario dedicato al fautore della Marvel. Il film, intitolato semplicemente Stan Lee, è pronto ad approdare sul servizio di streaming della casa di Topolino nel 2023 (anche se nessuno sa ancora esattamente quando).

IL PAPÀ DI TANTI SUPEREROI

Stan Lee ha avuto una carriera lunghissima e difficilmente replicabile, iniziata ancora minorenne. Era solo un sedicenne neo-diplomato quando entrò nell’industria dei comics grazie a un lavoro alla Timely Comics. Quella realtà editoriale, che tanto cambierà grazie al suo contributo, diverrà poi anni dopo l’odierna Marvel Comics e raccoglierà sotto la sua ala personaggi come Spider-Man e Hulk. I due, assieme a un altro parterre di supereroi che comprende nomi come i Fantastici Quattro, Iron Man e Thor, sono nati almeno in parte dalla fervida fantasia di Lee. L’uomo dagli inconfondibili baffi ha plasmato un intero universo che oggi vive e prospera anche fuori dalle pagine in cui era nato all’inizio. Un trionfo tale da aver trasformato a sua volta lo stesso Stan Lee in un supereroe e in un’icona del mondo dell’intrattenimento.

LO SPECIALISTA DEI CAMEI “COI BAFFI”

Il successo delle trasposizioni sul grande schermo delle sue creature, con tanto di nascita del profittevole Marvel Cinematic Universe, ha sicuramente fatto felice Stan Lee che fin dall’inizio spingeva per portare l’Uomo Ragno e i suoi colleghi sugli schermi. Non solo, a un certo punto il demiurgo della Marvel aveva iniziato addirittura a desiderare di apparire anche in prima persona nei prodotti filmici figli della sua fantasia. Come un moderno Hitchcock del mondo supereroistico, pure Stan Lee ha finito negli anni per apparire in molte pellicole griffate Marvel rendendo celebri le sue comparsate. I suoi cameo, spesso divertenti e tutti collegati tra loro, sono stati a lungo un must per milioni di fan. Il loro posto nell’immaginario collettivo è stato colto anche dagli autori del prossimo documentario Stan Lee. Non è infatti un caso che, nel giorno del centesimo compleanno del fumettista, si sia scelto di annunciare questo nuovo prodotto proprio con un piccolo teaser-trailer dove si vedono susseguirsi diversi di questi momenti “on screen”. Che il nuovo documentario sia focalizzato proprio sul rapporto tra Stan Lee e il cinema? Per ora sono solo speculazioni ma la speranza è di trovarci presto di fronte a un nuovo grande contenuto, in grado di farci attaccare allo schermo come Spider-Man a un muro.