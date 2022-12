Paso Adelante, il trailer del revival con gli attori storici

Grande entusiasmo per il ritorno di Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz e Beatriz Luengo nei panni di Rober, Silvia e Lola

Rober, Silvia e Lola sono tornati nella scuola di ballo e arti sceniche più prestigiosa di Madrid. Il canale YouTube di ATRESplayer PREMIUM ha condiviso il trailer ufficiale di UPA Next, il revival della celebre serie Paso adelante.

PASO ADELANTE, IL TRAILER DI UPA NEXT

Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz e Beatriz Luengo saranno nuovamente Rober, Silvia e Lola a quasi vent’anni di distanza dalla fine della serie. UPA Next è la nuova produzione spagnola che vedrà i tre storici protagonisti tornare nella scuola di Carmen Arranz per formare un nuovo gruppo di cantanti, ballerini e attori per un importante musical.

Il trailer ha mostrato le prime immagini della serie rivelando anche un importante ritorno, ovvero quello di Lola Herrera, iconica interprete della direttrice Carmen Arranz.

PASO ADELANTE, IL SUCCESSO DEGLI UPA DANCE

Paso adelante è stata tra le serie più popolari dell’inizio del nuovo millennio divenendo un vero e proprio fenomeno mediatico di successo internazionale. Parallelamente, i protagonisti della serie hanno formato il gruppo UPA Dance pubblicando numerosi singoli, tra i quali Once Again, Morenita, Sámba

Grande successo anche per le carriere da solisti, se Beatriz Luengo si è affermata come una delle artiste spagnole più famose, tra i riconoscimenti una nomination ai Latin Grammy Awards nella categoria Best Contemporary Pop Vocal Album per Bela y sus Moskitas Muertas, Miguel Ángel Muñoz ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Dirás que estoy loco.