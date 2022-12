Oprah Winfrey riceve un tartufo bianco record dall’Umbria: “Come lo cuciniamo?”

La conduttrice ha ricevuto un regalo decisamente prezioso da “Sabatino tartufi” e ha subito condiviso la cosa via social

Per Oprah Winfrey un Natale da leccarsi i baffi. La celebre conduttrice televisiva ha infatti ricevuto in dono un tartufo bianco da record: 900 grammi di fungo che arriva direttamente dall’Umbria inviatole da “Sabatino tartufi”, una celebre compagnia di Terni. La Winfrey lo mostra in video su Instagram dove, insieme alla sua cuoca di fiducia, si chiede come potranno utilizzarlo…

Qui il video:

https://www.instagram.com/reel/CmSj7FMD9cE/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a83f36c9-3670-4699-8c92-21d48383daf6