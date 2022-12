Maurizio Battista, sfogo social: “Mia moglie non mi fa più vedere mia figlia”

Il comico ha fatto alcune video dirette su Facebook per raccontare della sua difficile situazione familiare

Il noto attore romano Maurizio Battista si è sfogato via social con alcune dirette video in cui ha parlato della sua situazione familiare. Al centro del suo racconto le accuse alla sua ex moglie che, stando a quanto afferma il comico, gli negherebbe la possibilità di incontrare sua figlia Anna. Tanto che il video si apre con una domanda provocatoria: “Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo”.

Il matrimonio tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti è finito da più di un anno e sin da subito sono iniziate le schermaglie via social. Quasi sempre con al centro la figlia della coppia, Anna, che ora ha 6 anni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso questa volta è stata la volontà della donna di negare alla bambina di andare dal padre il 31 dicembre, quando lui ha in programma uno spettacolo a teatro (dal 31 dicembre al 2 gennaio Battista sarà all’Auditorium Conciliazione con lo spettacolo “Tutti Contro Tutti” – ndr). “La signora mi ha risposto: ‘Eh, vediamo! se poi piange, si stanca, magari vediamo l’1. Come magari?” ha detto nel video l’attore.

Che poi ha proseguito. “Adesso andiamo in tribunale e vedremo… Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po’ di febbre”. Battista poi nel corso dello sfogo se l’è presa anche con l’attuale compagno della sua ex moglie (“Quel pennellone che è più di un anno che ‘sta a casa mia”) e ha avvisato chi volesse dire che la colpa è sua: “Vi aspetto sotto casa. Mi sono rotto il ca…”. In un secondo video postato giovedì mattina il comico ha cambiato strategia. Per far capire come per lui sia impossibile vedere la figlia ha annunciato di voler regalare a chi la volesse la cameretta che ha casa sua, perché tanto è inutilizzata. “Siamo circa a due settimane che non vedo la signorina Anna per vari motivi, veri o inventati – ha detto -, gli sviluppi mi costringono a regalare la cameretta della signorina Anna. Visto che non può venire perché le manca la mamma, visto che ha altri tipi di problemi, reali o indotti, mi fa piacere regalarla. E’ il mio ennesimo fallimento. Qualche altro bambino o bambina se la può godere e questo mi fa piacere”. E’ questo l’ultimo episodio in ordine di tempo ma si può star sicuri che ne seguiranno altri perché Maurizio Battista è davvero sul piede di guerra.

