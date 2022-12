I Sansoni, dal web a “Striscia la notizia”: “Con la nostra comicità vi facciamo pensare”

Il duo comico siciliano, rivelatosi come fenomeno della Rete con visualizzazioni record, è tra i nuovi inviati del tg satirico di Antonio Ricci

QA “Striscia la notizia” da quest’anno ci sono due nuovi inviati: i Sansoni. Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due attori e creator siciliani. Fratelli nella vita e sul lavoro sono gli autori di loro stessi. Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli tre anni su tutte le piattaforme digitali, sono noti per la serie dedicata al “fastidio” e per i loro “web-metraggi”: il loro video “IO non SONO RAZZISTA, però…” da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni. “E’ straordinario per noi pensare di essere partiti da una cameretta con soltanto le nostre forze ed essere arrivati a uno dei programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana” dicono a Tgcom24.

Il parco inviati di “Striscia la notizia” si è quindi allargato accogliendo il duo siciliano. Lo sfondo comico-satirico è quello preferito dai Sansoni ma non hanno mai disdegnato la risata d’istinto. In ogni loro creazione lasciano un insegnamento, anche se recondito o apparentemente nascosto, c’è sempre un motivo per cui ironizzano. Nati tra web e social sono riusciti a portare la propria comicità in un media diverso come la televisione generalista. “Esordire dal mondo dei social non vuol dire cominciare da un gradino più basso perché il web, se fatto bene, è una gavetta importante – dicono -. Infatti, il format che abbiamo portato a ‘Striscia la notizia’ deriva da uno dei tanti esperimenti che abbiamo fatto in Rete…”.

Sono riusciti a superare anche il rischio di essere fagocitati dal nuovo mezzo espressivo dovendo così snaturare il proprio linguaggio che tanta presa ha fatto sul web. “E’ tutt’ora una sperimentazione bellissima. Il passaggio non è stato turbolento, fortunatamente abbiamo sempre trovato tutti i riferimenti migliori per essere precisi e mantenere il nostro taglio in ogni occasione – sottolineano -. E’ molto comune snaturarsi pur di partecipare a un programma televisivo ma non può essere il nostro caso perché non avrebbe senso cambiare ciò che siamo”. E comunque hanno un punto di riferimento importante nel papà di “Striscia”… “Lavorare con Antonio Ricci è straordinario – dicono -. Si ha la sensazione di stare a contatto con un pezzo di storia della televisione italiana. Ha un’aura che trasmette significati.”

Il futuro è tutto da scrivere ma Fabrizio e Federico Sansone una certezza ce l’hanno: “Non lavoreremo mai da separati – affermano -. Sembra assurdo nonostante sia difficilissimo da fratelli condividere una carriera artistica e lavorativa ma è così perché nel bene o nel male nasciamo Sansoni e moriremo Sansoni”.