Elena Sofia Ricci, amore al capolinea con Stefano Mainetti?

L’attrice e il musicista avrebbero avviato le pratiche di separazione dopo 19 anni di matrimonio

Nell’anno nero dei matrimoni vip, anche un’altra coppia sembra essere arrivata al capolinea. Si tratta di quella formata da Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti che, secondo il sito Today, si sarebbero detti addio dopo 19 anni da marito e moglie. Dai diretti interessati non è arrivato nessun commento, ma erano ormai mesi che non si facevano vedere insieme in pubblico e le voci di un loro allontanamento erano sempre più insistenti.

Una crisi insanabile – Le voci di un allontanamento tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti circolavano ormai da mesi. I due sono sempre stati riservati sulla loro vita privata ma il fatto che ultimamente non partecipassero più insieme agli eventi ufficiali non era passato inosservato. Anche al Festival del Cinema di Roma, per esempio, l’attrice aveva calcato il red carpet accompagnata dalla figlia Maria, e non con il marito come aveva fatto in passato. Pare che la decisione di dirsi addio sia stata sofferta, ma presa di comune accordo difronte a una crisi considerata ormai insanabile. Secondo voci di corridoio i due ex coniugi avrebbero già avviato le pratiche per una separazione legale.

La storia d’amore di Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti – Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono conosciuti nel 2002 in Toscana. Lei aveva 40 anni ed era reduce dalla fine della relazione con Pino Quartullo, da cui aveva avuto la sua primogenita Emma (oggi 26enne) e aveva alle spalle anche il matrimonio naufragato con lo scrittore Luca Damiani. L’incontro inaspettato con il musicista le ha fatto battere di nuovo il cuore: nel 2003 sono arrivate le nozze e un anno e mezzo dopo è nata Maria. “A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche” aveva raccontato lui in un’intervista a Today. I due hanno sempre protetto la loro relazione dalle luci del gossip, ma il loro allontanamento non è passato inosservato.