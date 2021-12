Una foto di Belén Rodriguez a 14 anni e l’unica cosa che ci resta da dire è Ciao Maria, io esco

“Siempre riendo!” Il mantra di Belén Rodriguez diventa un’ode nello scatto condiviso dalla conduttrice Tv che la ritrae a 14 anni mentre ride di gusto. Quando tutto sembra confuso su due cose non dovremmo mai dubitare: i nostri affetti più cari e noi stesse. Belu, sorpresa in questi giorni da un ciclone di gossip e malelingue che invocherebbero alla crisi tra lei e Antonino Spinalbese – papà della sua seconda figlia – si è rifugiata in montagna dove grazie alla sorella Cecilia Rodriguez, il cognato Ignazio Moser, l’amica di lunga data Patrizia e l’amore della piccola Luna Marì sta ritrovando equilibrio e serenità. E così la frase condivisa con lo scatto di una Belén adolescente sembra più un auto-spronarsi ad essere positive e non abbattersi mai. Il fermo immagine di una felicità spensierata diventa un modo per ricordarci di quanta strada da allora abbiamo fatto, quanto siamo cambiate e cresciute e quanto quella spensieratezza fosse davvero importante.

Per fronteggiare un periodo così complesso, Belén riemerge dal suo silenzio e risponde al mondo con un siempre ridendo. Uno scatto spontaneo in cui è impossibile non notare la somiglianza incredibile di Belén oggi con quella ragazzina 14enne. Stessi occhi allungati, ciglia a farfalla e labbra carnose che si spalancano in un grandissimo sorriso che lascia trasparire felicità, energia e forza. Solo i capelli sono cambiati, lunghi come sempre sciolti e ribelli sulle spalle ma in una tonalità più scura rispetto alla chioma cioccolato che sfoggia oggi l’imprenditrice. Da questo scatto emerge l’essenza di Belén, quello della Belu che si diverte e che non ha bisogno di alcuna sovrastruttura per far emergere quanto sia bella. Una t-shirt a righe semplice, solo un po’ di lucidalabbra (signature assoluta Anni 90) e piccoli accessori come qualche anellino d’argento e un orologio al polso.

Belén Rodriguez con questo scatto da adolescente ci ha ricordato l’importanza della semplicità e dell’affrontare anche i periodi più difficili, tristi e intensi della vita siempre riendo.



Elle.com