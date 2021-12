Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni tradisce Jessica Selassié e spiffera tutto ad Alessandro Basciano!

Sophie Codegoni rivela ad Alessandro Basciano l’esito dell’ultima Nomination di Jessica Selassié al Gf Vip

Jessica Selassié ha deciso di fare il nome di Alessandro Basciano durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, spedendo l’ex corteggiatore di Uomini e Donne in Nomination. La principessa etiope ha confidato a Sophie Codegoni la sua scelta, e la milanese ha deciso di tradirla andando a spifferare tutto ad Alessandro.

Grande Fratello Vip, il nuovo tradimento di Sophie Codegoni

Dopo aver tentato in vano di sedurre Alessandro Basciano, che certamente non ha fatto nulla per portare la principessa etiope a pensare di non avere una possibilità con lui, Jessica Selassié ha avuto la sua vendetta. La gieffina, durante le Nomination segrete dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha deciso di fare il nome di Basciano e spedirlo al televoto settimanale. Una scelta che ah fatto discutere e che sta pesando molto a Jessica, desiderosa di rivelare la verità a Basciano per non creare ulteriori incomprensioni.

Poche ore fa, parlando con Soleil Sorge, Jessica si è lamentata per la freddezza di Basciano, forse sospettoso riguardo le Nomination, e vorrebbe parlare con lui da sola. Cosa che, al momento è impossibile, dato che il deejay è perennemente in compagnia di Sophie Codegoni. Proprio quest’ultima, approfittando di un momento di intimità con Basciano, ha ammesso di sapere perché Jessica lo ha nominato, tradendo la fiducia dell’amica che si era confidata chiedendo il massimo riserbo.



“Voleva nominare un’altra persona ma era immune. L’unica persona con cui ha avuto un mezzo problema sei stato tu”, ha spiegato Sophie. “E viene a nominare me? È uno scherzo. Però poi mi cerca tutti i giorni, non sei coerente”, ha sbotto Basciano evidentemente furioso. Qualcosa ci dice che la questione non rimarrà in sospeso ancora per molto…



