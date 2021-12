Ed Sheeran pianta alberi per contrastare l’inquinamento causato dai suoi concerti

Il cantante di Shiver ha avuto una svolta green ed è pronto ad abbattere la sua impronta ambientale con un sacco di alberi.

Ed Sheeran è un ragazzo d’oro e lo dimostra ancora una volta, decidendo di volersi prodigare a favore dell’ambiente compensando l’inquinamento di carbonio causato dai suoi tour intorno al mondo piantando «più alberi possibili».

Il cantante di brani quali Perfect e Merry Chrstmas (in coppia con Elton John) ha parlato a BBC Radio London della sua nuova iniziativa che lo vede scendere in campo per la salvaguardia del pianeta e dell’aria che respiriamo, acquistando svariati terreni dove ha intenzione di piantare migliaia e migliaia di alberi, in modo da «riportare in vita» il suo paese. «Sto cercando di acquistare quanta più terra possibile e piantare il maggior numero di alberi in modo da risistemare quanto più possibile il Regno Unito. Amo la mia contea e amo la fauna selvatica e l’ambiente», ha spiegato il 30enne, oggi in cima alle classifiche di tutto il mondo con Bad Habits e Shivers.



«Mi sento come se mi staccassero la testa ogni volta che lo dico, dato che il mio lavoro non è estremamente sostenibile mentre mi sposto per suonare nelle varie città, ma sto facendo del mio meglio», ha proseguito Sheeran, il quale vive insieme alla moglie Cherry Seaborn e alla figlia di 16 mesi Lyra Antarctica in una meravigliosa (e gigantesca) tenuta nel Suffolk al cui interno sono contenuti anche un pub, uno studio di registrazione, una casa sull’albero e un cinema. Ormai diventato un amante della vita agreste e di campagna, Ed ha anche trasformato un campo vicino a casa sua in un habitat perfetto per accogliere la fauna selvatica locale.



«Ho un alveare enorme, un enorme stagno naturale con dentro tritoni e salamandre, una biscia e dei ricci» ha proseguito il cantante Perfectche, da quando ha detto addio alle dipendenze abbracciando uno stile di vita salutare e, soprattutto, è diventato padre, ha sentito il desiderio di scendere in campo per lasciare alle generazioni future un mondo migliore, più sano e più pulito. «Il problema della sostenibilità e dell’essere un personaggio pubblico è che quando si supportano cause come questa si finisce sotto la lente d’ingrandimento per qualsiasi cosa si faccia» ha ammesso Ed Sheeran. L’obiettivo per il cantautore è trovare un equilibrio tra la salvaguardia dell’ambiente e la sua vita in tournée, che oggi non immagina più con continui viaggi intorno al mondo dall’alto impatto ambientale, perché causa delle emissioni di carbonio dei tanti camion che si muovono da una parte all’altra del pianeta per trasportare il palco, gli strumenti, gli attrezzi, le luci.

Il Mathematics Tour di Sheeran prenderà il via nell’aprile 2022 da Dublino, toccando poi l’Irlanda, la Germania e la Francia ma non l’Italia, per ora rimasta fuori dalle tappe che porteranno Ed in giro per l’Europa (con una nuova consapevolezza green).ù

Cosmopolitan.it