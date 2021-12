Dal ritorno dei Bennifer alla crisi Icardi: il 2021 in 12 gossip

Faide familiari, divorzi, nuove relazioni, e giri immensi degli amori, di quelli che – avrebbe cantato Antonello Venditti – «non finiscono, ma ritornano». Il 2021, nel suo primo ritorno alla normalità, ha portato con sé diverse storie. Ha esacerbato conflitti ormai assodati, convinto Harry e Meghan Markle a dichiarare pubblicamente guerra alla famiglia regale britannica, in quella che è passata alla storia come «Intervista-bomba-ad-Oprah-Winfrey».

Ha portato Kim Kardashian a rompere definitivamente con Kanye West, i cui alti e bassi le sono diventati insopportabili. Ha visto nascere nuovi bambini, la piccola Ferragnez e Luna Marì, crescere pancioni e nuove relazioni.



Soprattutto, però, ha visto Jennifer Lopez fare eccezione alla regola delle minestre riscaldate. La popstar, una volta annullato il matrimonio con Alex Rodriguez, ha scelto di dare una seconda possibilità a Ben Affleck, l’amore suo dei primi anni duemila, quello con cui avrebbe dovuto essere per sempre, ma la vita, poi, ha fatto il proprio corso.

Felici e innamorati, quasi che il tempo si fosse fermato al 2001, senza sapere nulla di disdette e separazioni, i Bennifer sono stati il più eclatante caso di gossip dell’anno agli sgoccioli. Di seguito, le undici storie che, mese per mese, hanno fatto loro compagnia.

L’amore tra Olivia Wilde e Harry Styles

Gennaio – È sbocciato sul set di un film, il primo da regista di Olivia Wilde. L’amore fra l’ex One Direction e l’attrice, di dieci anni più grande, è nato in sordina e, nei mesi successivi, è rimasto un fatto privato. Benché tentata di correggere quel che si è detto, Olivia Wilde non ha mai commentato i gossip su di sé e su Styles. «Quando sei davvero felice, non importa cosa gli estranei dicano di te. Tutto quello che ti importa è cosa è reale, cosa ami, chi ami. Negli ultimi dieci anni, come società, abbiamo attribuito molto più valore alle opinioni degli estranei piuttosto che a quelle delle persone vicine a noi», ha spiegato in un’intervista a Vogue la Wilde, che nel novembre 2020 ha annunciato la separazione da Jason Sudeikis, padre dei suoi figli.

Il divorzio Kardashian-West

Febbraio – Dopo otto anni di relazione, quattro figli e un amore raccontato attraverso ogni mezzo a loro disposizione, Kim Kardashian e Kanye West hanno deciso di vivere vite separate. Decisione, questa, che il rapper sembrerebbe pronto a rivedere. West, Ye, nel nuovo nome che ha scelto per sé, starebbe cercando di fare il tutto per tutto pur di riconquistare la star della tv americana. Kim Kardashian, però, non avrebbe alcuna intenzione di tornare con il cantante. Anzi. A dicembre, avrebbe chiesto al tribunale di accelerare le pratiche del divorzio, così da potersi godere la nuovissima relazione con Pete Davidson.

L’intervista bomba di Oprah

Marzo – Annunciata e stra-annunciata, è andata, infine, in onda. Nel terzo mese dell’anno, la televisione statunitense ha trasmesso l’intervista che Harry e Meghan hanno concesso ad Oprah Winfrey. E l’effetto è stato dirompente. I Sussex, già nell’occhio del ciclone per essersi dimessi da senior member della famiglia regale britannica, hanno pubblicamente criticato la Regina, i cognati e Carlo. Addirittura, hanno accusato la corona di essere razzista.

La gravidanza di Paola Turani

Aprile – Ad onor del vero, l’annuncio è stato dato il 31 marzo, otto giorni dopo la nascita di Vittoria Ferragni Lucia. Paola Turani e Riccardo Serpellini, il cui matrimonio è stato celebrato con rito civile nel 2019, hanno reso pubblica la notizia della prima gravidanza. Non solo. Una volta annunciata l’attesa, l’influencer ha deciso di raccontare il proprio percorso: un viaggio a tratti doloroso, che per sette anni l’ha portata a cercare di diventare madre.

Il ritorno dei Bennifer

Maggio – Jennifer Lopez avrebbe dovuto sposarsi con Alexander Rodriguez. Invece, le nozze – già posticipate a causa del Coronavirus – sono state annullate. Una motivazione certa non è stata data, non pubblicamente. Ma alla vigilia dell’estate la popstar èha lasciato che il gossip raccontasse il suo amore con l’uomo che meno ci si sarebbe aspettati di vedere al suo fianco: Ben Affleck. JLo e l’attore, legati nei primi anni Duemila, sono stati protagonisti del ritorno di fiamma più eclatante degli ultimi tempi. E, per tutta l’estate, si sono esibiti in baci, abbracci, sguardi complici e passeggiate mano nella mano. Oggi, si dice stiano progettando un futuro insieme: nuove convivenze, nuovi matrimoni, nuovi sodalizi familiari.

Il matrimonio di Luca Argentero

Giugno – Luca Argentero e Cristina Marino sono convolati a nozze il 5 giugno, per dare l’annuncio (social) due giorni più tardi. «Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre», ha scritto online l’influencer, che nel maggio 2020 ha dato alla luce Nina Speranza, primogenita della coppia.

La nascita di Luna Marì

Luglio – Il dodici del mese, con un post su Instagram, Belén Rodriguez ha annunciato la nascita della sua secondogenita, Luna Marì. La piccola, nata in una clinica di Padova, è il frutto di un amore improvviso e travolgente. La Rodriguez ha raccontato di aver capito di volere una seconda maternità sul finire dell’estate 2020, dopo un aborto accidentale. Allora, la showgirl e Antonino Spinalbese, insieme da poco più di un mese, hanno trovato nel dolore una consapevolezza: volevano essere genitori, volevano essere una famiglia. Così, non appena hanno potuto, hanno deciso di riprovarci.

La crisi (presunta) fra i reali di Monaco

Agosto – Cosa sia successo, non è chiaro. Ma l’estate ha visto diffondersi l’idea che Charlène Wittstock e Alberto di Monaco possano essere nel bel mezzo di una crisi profonda. L’ex atleta sudafricana si è allontanata dal principato. Prima, per ragioni mediche. Poi, per quello che è stato letto come un esaurimento nervoso. Il principe ha minimizzato e, in un’intervista a People, ha negato di essere in crisi con la moglie, madre dei gemelli Jacques e Gabrielle. Tuttavia, nemmeno le feste natalizie hanno saputo riportare in Francia colei che oggi è soprannominata principessa triste.

Il terzo anniversario dei Ferragnez

Settembre – Il primo del mese, con una scenografica cena sul lago di Como, Fedez e Chiara Ferragni hanno festeggiato il terzo anniversario di matrimonio, il primo in quattro. A marzo, è nata la piccola Vittoria, punta di diamante di un anno che li ha visti crescere, come famiglia e come personaggi. La coppia, che sui social ha saputo raccontarsi senza bisogno di tanti filtri, ha deciso di girare una serie Amazon, nella quale proseguire il proprio cammino. Lo show, intitolato The Ferragnez, ha mostrato gioie e dolori della vita coniugale: gli sforzi, i sacrifici, i fisilogici alti e bassi di una coppia che ha voluto (e saputo) farse ricorso alla terapia.

L’affair Icardi

Ottobre – È cominciato nella notte. Wanda Nara lo ha scritto su Instagram. «Sfasciafamiglie», «prostituta». Gli epiteti usati per rivolgersi alla donna di suo marito e, contestualmente, raccontarne il tradimento sono stati feroci. L’argentina ha promesso una separazione immediata. Ma questa non è mai avvenuta. Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo giorni di fuoco, sono riusciti a ricucire il proprio rapporto, tagliando fuori Eugenia Suarez, «l’altra» nel triangolo amoroso.

La libertà di Britney Spears

Novembre – Il Tribunale lo ha confermato. Britney Spears, da tredici anni costretta a subire la conservatorship del padre, è stata liberata dal giogo legale. Jamie Spears, che all’indomani dell’esaurimento nervoso della figlia ne è stato dichiarato tutore legale, non avrà più alcun potere su Britney Spears. Un traguardo, questo, che la cantante ha festeggiato via social. Britney ha squarciato il velo di Maya e raccontato come la conservatorship l’abbia indotta alla depressione, privandola di quelli che dovrebbero essere diritti basici dell’essere umano. Costretta a lavorare per gli altri, senza alcun potere sulle proprie sostanze, ha dovuto rinunciare alla possibilità di avere altri figli, di lasciare gli Stati Uniti e di sposare Sam Ashgari.



La gravidanza di Jennifer Lawrence

Dicembre – La conferma ufficiale è arrivata alla prima di Don’t look up. Jennifer Lawrence, che più volte nei mesi passati è stata fotografata con pancione, si è presentata fasciata in un abito che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Raggiante e sorridente, l’attrice è pronta ad accogliere il suo primogenito, frutto dell’amore con il marito Cooke Maroney.



